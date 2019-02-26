НБУ ввел в обращение новые памятные монеты
Три вида памятных монет вышли тиражом 3000, 4000 и 40 000 штук
Национальный банк Украины (НБУ) с 26 февраля вводит в обращение памятные монеты "Замок Паланок" и "Конь", информирует пресс-служба регулятора.
Монета "Замок Паланок" из нейзильбера:
Тираж монет номиналом 5 гривен составляет 40 тыс. штук. Масса – 16,54 г.
"Посвящена древней исторической и военно-архитектурной памятке, одной из самых оригинальных фортификационных сооружений позднего средневековья Центральной Европы. Замок построен на юго-западе современного Мукачево на горе вулканического происхождения на высоте 188 м над уровнем моря и на 68 м выше центральной части города", – сказано в сообщении НБУ.
Монета "Замок Паланок" из серебра:
Тираж монет номиналом 10 гривен составляет 3000 штук. Масса – 31,1 г.
Монета "Конь" из серебра:
Тираж монет номиналом 5 гривен составляет 4000 штук. Масса – 15,55 г.
"Посвящена лошади, изображение которой находим на памятниках культуры Киевской Руси – одной из блестящих страниц истории культуры нашего народа, является неотъемлемой частью мирового культурного наследия. На территории современной Украины в течение тысячелетий проживали племена и народы, которые творили самобытную культуру, передавая ее в наследство следующим поколениям. Верования и религии демонстрировали уважительное отношение людей к природе, в частности к животным", – отмечает пресс-служба регулятора.
Скриншот: bank.gov.ua
Напомним, по подсчетам НБУ, популярность украинских памятных монет выросла втрое. Ими интересуются не только на внутреннем рынке, но и за рубежом.
В 2018 году Нацбанк ввел в обращение 41 памятную монету: 25 – из недрагоценных металлов, 13 – серебряных, три - из сплава на основе цинка. Общий тираж составил почти четыре миллиона монет.
Ранее в НБУ смягчили ограничения на валютном рынке. Подробнее смотрите в сюжете:
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