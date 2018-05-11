НБУ выпускает монету в честь копания картошки: появилось фото

Национальный банк Украины (НБУ) выпустил серебряную коллекционную монету, посвященную копанию картофеля. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Нову монету в НБУ описали так: "Посвящена раскрытию в художественно-образной манере иронического образа украинского архетипа. Общеизвестно, что среди исконных ценностей украинцев — земля-кормилица. Тяга и любовь к ней, а также работа на ней тысячелетиями объединяют мужчину и женщину, что символизируют две фигуры в форме сердца".

Номинал монеты – 10 грн, тираж – 4 тыс. штук. Вес монеты составляет 31,1 грамм, диаметр 38,6 миллиметров.

Выпустить монету в обращение планируют 22 мая 2018 года.

На аверсе монеты размещено изображение дерева жизни, с зеркальной верхушкой на фоне поля и позолоченная картошка (так же на зеркальном фоне).

Внизу размещен малый Государственный Герб Украины и год чеканки монеты.

На реверсе изображены мужчина и женщина, фигуры которых образуют сердце.

Напомним, ранее в Украине ввели в оборот новые монеты номиналом 1 и 2 гривни. На монетах изображены те же портреты, что и на купюрах аналогичного достоинства, но размер "копеек" – новый для Украины.

Также НБУ показал, как будет выглядеть монета с Крымом. Тираж этой памятной монеты составит 45 тыс. штук, а номинал будет равен пяти гривням. Стоить одна памятная момента будет 44 гривни.