НБУ выпускает монету в честь копания картошки: появилось фото

Сегодня, 13:37

Среди исконных ценностей украинцев — земля-кормилица, пояснили в Нацбанке

НБУ выпускает монету в честь копания картошки: появилось фото
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Национальный банк Украины (НБУ) выпустил серебряную коллекционную монету, посвященную копанию картофеля. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Нову монету в НБУ описали так: "Посвящена раскрытию в художественно-образной манере иронического образа украинского архетипа. Общеизвестно, что среди исконных ценностей украинцев — земля-кормилица. Тяга и любовь к ней, а также работа на ней тысячелетиями объединяют мужчину и женщину, что символизируют две фигуры в форме сердца".

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Номинал монеты – 10 грн, тираж – 4 тыс. штук. Вес монеты составляет 31,1 грамм, диаметр 38,6 миллиметров.

Выпустить монету в обращение планируют 22 мая 2018 года.

На аверсе монеты размещено изображение дерева жизни, с зеркальной верхушкой на фоне поля и позолоченная картошка (так же на зеркальном фоне).

Внизу размещен малый Государственный Герб Украины и год чеканки монеты.

На реверсе изображены мужчина и женщина, фигуры которых образуют сердце.

Напомним, ранее в Украине ввели в оборот новые монеты номиналом 1 и 2 гривни. На монетах изображены те же портреты, что и на купюрах аналогичного достоинства, но размер "копеек" – новый для Украины.

Также НБУ показал, как будет выглядеть монета с КрымомТираж этой памятной монеты составит 45 тыс. штук, а номинал будет равен пяти гривням. Стоить одна памятная момента будет 44 гривни.
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"Сегодня"

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