НБУ вышел на межбанк спасать гривню

По разным оценкам, регулятор уже продал 15-20 миллионов долларов

Официальный курс доллара в Украине вновь подскочил, и новая неделя на межбанке началась с подорожания валюты. На старте торгов сегодня, 6 августа, курс доллара поднялся на 8 копеек — до 27,1-27,2 грн. Но, как сообщил UBR начальник управления дилинговых операций "Райффайзен банка Аваль" Юрий Гриненко, после этого стоимость доллара пошла вниз.

"Котировки ушли сначала к 27,13-27,17 грн, а затем и к 27,15 грн. После того, как Нацбанк вышел продавать валюту в Matching по 27,15 грн/долл.", — уточнил Гриненко.

По разным оценкам, НБУ продал 15-20 млн долларов. Финансисты рассчитывают, что регулятор на этом не остановится, и продолжит удовлетворять заявки импортеров.

Напомним, в пятницу, 3 августа, НБУ продал на межбанке 50 миллионов долларов ради стабилизации гривни.

Как ранее отмечали эксперты, в осенние месяцы из-за роста курса доллара украинцев может ожидать очередное подорожание продуктов питания. Специалисты не исключают дальнейшей девальвации гривни.



