НБУ вышел на межбанк спасать гривню

Национальный банк Украины (НБУ) объявил аукцион по продаже до 100 млн долларов на межбанковском валютном рынке. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Заявки от потенциальных покупателей валюты принимаются до 12:45.

Аукционы с продажей доллара призваны увеличить предложение этой валюты на рынке. Чем выше предложение – тем меньше причин для резкого подорожания "зеленого".

Предыдущий валютный аукцион Нацбанк проводил почти две недели назад, 17 августа. За это время доллар на межбанке подорожал на 40 копеек и преодолел психологическую отметку в 28 гривен. Сегодня, 29 августа котировки по доллару на межбанке составляют 28,1/28,12 грн по состоянию на 11:35.

Курс доллара на межбанке 29 августа

Вчера, 28 августа, НБУ провел валютную интервенцию по продаже доллара через Mathing по курсу 28,1 гривни.

Как сообщалось, официальный курс доллара взлетел выше психологической отметки впервые с 31 января 2018 года. Курс евро повысился сразу на 41 копейку, до уровня 28 февраля.

Ранее НБУ официально объяснил взлет курса доллара в Украине. Кроме того, эксперты спрогнозировали, каким будет курс доллара осенью и посоветовали украинцам, как сохранить сбережения в условиях девальвации гривни:



