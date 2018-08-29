НБУ вышел на межбанк спасать гривню

Сегодня, 12:34

Регулятор планирует продать 100 млн долларов из резервов

Фото: пресс-центр НБУ
Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) объявил аукцион по продаже до 100 млн долларов на межбанковском валютном рынке. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Заявки от потенциальных покупателей валюты принимаются до 12:45.

Аукционы с продажей доллара призваны увеличить предложение этой валюты на рынке. Чем выше предложение – тем меньше причин для резкого подорожания "зеленого".

Предыдущий валютный аукцион Нацбанк проводил почти две недели назад, 17 августа. За это время доллар на межбанке подорожал на 40 копеек и преодолел психологическую отметку в 28 гривен. Сегодня, 29 августа котировки по доллару на межбанке составляют 28,1/28,12 грн по состоянию на 11:35. 

Курс доллара на межбанке 29 августа

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Вчера, 28 августа, НБУ провел валютную интервенцию по продаже доллара через Mathing по курсу 28,1 гривни.

Как сообщалось, официальный курс доллара взлетел выше психологической отметки впервые с 31 января 2018 года. Курс евро повысился сразу на 41 копейку, до уровня 28 февраля. 

Ранее НБУ официально объяснил взлет курса доллара в Украине. Кроме того, эксперты спрогнозировали, каким будет курс доллара осенью и посоветовали украинцам, как сохранить сбережения в условиях девальвации гривни:
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