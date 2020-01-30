НБУ высказался о коронавирусе: риски для экономики Украины

В Нацбанке рассказали, что думают о китайском грозном вирусе

/ Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

Национальный банк не ожидает значительного влияния на экономические показатели Украины ситуации в Китае, где в результате вспышки нового коронавируса заболели тысячи людей. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе брифинга.

"Это не будет иметь значительного влияния на стандартные долгосрочные экономические показатели. Мы видели влияние на фондовый рынок, на доходность облигаций развивающихся стран. Но, к примеру, акции фармацевтических компаний выросли", – сказал Сологуб.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что стоимость зерновых и масличных культур на международном рынке продолжает снижаться. Причина – ситуация вокруг вспышки коронавируса в Китае, который больше всего повлиял на экспорт кукурузы.

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Напомним, что коронавирус обвалил рынки и может стать началом нового кризиса.

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В то же время в Минэкономике полагают, что коронавирус не ударит по экономике Украины, поскольку эпидемия в Китае может негативно повлиять на туризм и авиаперевозки, но в Украине они не являются магистральными отраслями.

Китайский коронавирус 2019-nCoV, который некоторые уже называют новой пандемией, впервые был обнаружен в начале декабря в китайском городе Ухань, но стремительно и необратимо распространяется по всему миру. В Украине случаи заражения не подтвердились.

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