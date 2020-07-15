Не хватает капитала: Рожкова рассказала о состоянии госбанков Украины

Государственный Укрэксимбанк требует докапитализации после правильного решения нового руководства признать убытки, понесенные из-за выданных до 2014 года "плохих кредитов". Об этом сообщила Екатерина Рожкова, которая временно исполняет обязанности главы Нацбанка.

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"Укрэксимбанку нужна будет докапитализация, вопрос в какой сумме и как правильно это объяснять. Потому что это не сегодняшняя проблема, а все то наследие, которое тянется. <...> Сейчас пришла новая команда, она хочет признать некоторые убытки, которые не были признаны. Это все кредитные портфели, выданные до 2014 года", – сказал Рожкова в интервью "Интерфакс-Украина".

Она напомнила, что Укрэксимбанк ранее не признавал указанные убытки и, в отличие от Ощадбанка, занимался реструктуризацией NPL самостоятельно, без применения норм закона о финансовой реструктуризации.

"Какие-то процессы реструктуризации были начаты, часть убытков была признана, но пришел COVID-19, и стало видно, что надо признать эти потери и докапитализировать банк. Это неприятно, но это не новая проблема. Банк должен развиваться, должен стать настоящим "Эксимом", которым мы хотим, чтобы он стал. Поэтому мы хотим, чтобы в нем был капитал", – подчеркнула и.о. главы Нацбанка.

При этом Рожкова затруднилась оценить необходимость докапитализации Ощадбанка.

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"Во-первых, Ощадбанк провел больше реструктуризаций, посмотрим, как они будут отрабатываться. И, конечно, все зависит от того, какую государство примет стратегию развития Ощадбанка", – отметила она.

По мнению и.о. главы НБУ, если стратегия будет предусматривать конкуренцию с государственным ПриватБанком, то это будет нерабочая бизнес-модель.

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"У них разница в эффективности. Если сравнить показатели ПриватБанка и Ощадбанка с точки зрения розничной сети, – это десятки раз. Если бизнес-модель банка будет выбрана верная, то возможно, можно будет обойтись без докапитализации. Если нет, то продолжится проедание капитала", – считает Рожкова.

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По ее словам, с утверждением стратегии Укрэксимбанка проще, так как "там всем понятно, что надо делать", тогда как в случае Ощадбанка надо определиться, в какую сторону идти, и на это еще накладывается смена менеджмента.

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Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2020 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место (310,78 млрд грн), а Укрэксимбанк – третье место (220,708 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

Ранее также сообщалось, что по итогам первого квартала 2020 года госбанки получили прибыль в размере 11,1 млрд гривен. Напомним, государство через Министерство финансов владеет четырьмя из крупнейших в Украине по объему активов финучреждениями – ПриватБанком, Укрэксимбанком, Ощадбанком и Укргазбанком.

К слову, недавно Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект 2788-д о создании почтового банка на базе "Укрпочты". Подробнее об этом узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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