Не могу платить кредит: на что рассчитывать заемщикам

Миллионы людей вошли в кризис без финансовой подушки, и для многих единственным спасательным кругом стал потребительский кредит

Коронавирус застал врасплох многих украинцев. Увеличились затраты на товары первой необходимости, а у части населения доход уменьшился либо его и вовсе не стало. Миллионы людей вошли в кризис без финансовой подушки, и для многих единственным спасательным кругом стал потребительский кредит. Понимая проблемы заемщиков, финансовые компании предлагают им варианты, как не утонуть в кредитных долгах.

Наибольшим спросом пользуются услуги пролонгации и реструктуризации. Как рассказали в Moneyveo, отсрочить платеж можно максимум на 30 дней. Для этого необходимо погасить проценты, начисленные за период пользования кредитом. Пролонгацию можно заказывать неограниченное количество раз, но только если кредит не просрочен. Для тех, у кого кредит уже в просрочке, доступна реструктуризация. Сумма делится на несколько равных частей, и если заемщик оплачивает вовремя, то проценты не начисляются.

"Подобные опции помогают клиентам оптимально рассчитать свою финансовую нагрузку и сохранить кредитную историю чистой даже в кризис. У каждого заемщика свои возможности и ситуация, поэтому индивидуальный подход сейчас для них особенно актуален", – отмечает операционный директор Moneyveo Сергей Синченко.

Пользуется популярностью и оплата частями. Эта услуга помогает экономить на процентах, поскольку они насчитываются на тело кредита и, соответственно, уменьшаются пропорционально. Также продолжают действовать скидки и программы лояльности. Например, первым клиентам предоставляется скидка на процентную ставку в размере 70%, повторным – до 30%.

Кроме того, на период карантина Манивео предоставляет заемщикам возможность получить юридическую консультацию онлайн за 1 грн. Любую проблему можно обсудить с юристом внешней компании.

Как отмечает основатель и председатель правления "Всеукраинской Ассоциации Финансовых Компаний" Анна Замазеева, помощь в период коронакризиса заемщики получили и от государства, и от финансовых компаний.

"С одной стороны закон №3220 отменил на период карантина неустойку по кредитам, с другой – практически все финансовые компании разработали для клиентов свои предложения, как облегчить оплаты по займам, – комментирует Анна Замазеева. – В этих условиях рынок кредитования максимально клиентоориентирован и активно ведет с потребителем взаимовыгодный диалог. В свою очередь заемщики также должны проявить финансовую дисциплину, быть ответственными и не накапливать долги".

Напомним, в начале года украинские финансовые компании подписали Кодекс профессиональной этики.

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