Не надеясь на государство: шесть способов накопить на пенсию в Украине

Как правильно насобирать на старость, чтобы не получать минималку

Фото: Александр Яремчук

Не надеясь на государство: шесть способов накопить на пенсию в Украине Виталий Андроник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/aa1/743/5c8aa17431d7f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/aa1/743/5c8aa17431d7f.jpg 2019-03-15T07:51:00+02:00 Финансы Как правильно насобирать на старость, чтобы не получать минималку

В Украине работает только один уровень пенсионной системы – солидарный. Это когда пенсионеры получают деньги за счет тех, кто официально работает и платит налоги. Однако из 42 млн украинцев работают только 16,1 млн. Остальные – дети, нетрудоспособные, безработные или работающие неофициально.

Еще есть обязательный накопительный уровень, когда из зарплаты отчисляется некий процент на пенсионный счет человека. В странах Европы он работает несколько десятков лет: в Швейцарии этот уровень запустили в 1982-м, а в Польше – в 1999-м. В Украине ее введение постоянно откладывают.

Третий уровень – добровольный накопительный. Украинцы могут добровольно отчислять процент от зарплаты на личный счет в частном пенсионном фонде. А Фонд инвестирует деньги в депозиты, недвижимость, ценные бумаги и так далее. Однако никаких гарантий, что деньги не "съест" инфляция – нет, поскольку все накопления в гривне.



Но не стоит рассчитывать только на солидарную пенсионную систему. Сегодня средняя пенсия в Украине составляет 2645 гривень или 98 долларов. И чем раньше начать заботиться о старости, тем лучше

Как самостоятельно позаботиться о своей пенсии, разбирался сайт "Сегодня".

Когда начинать откладывать и по сколько

Лучше всего начинать откладывать на старость уже сейчас. Если копить с 20 лет по 5-7% от дохода, то в 60-65 лет можно иметь достаточный капитал, чтобы вести привычный образ жизни, говорит эксперт по финансовому страхованию Алексей Мыколенко. Если начинать откладывать после 30, то сумма должна быть не менее 10%, ближе к 40 годам – все 20%.



Фото: Г. Салай

Или можно спланировать свой доход после 60 и точно знать, сколько стоит откладывать.

"Допустим, сегодня мне достаточно 500 долларов в месяц. И после 60 лет я планирую свои следующие 20 последующих лет. Тогда мой капитал через лет должен составить 120 000 долларов. Это при условии, что после 60-ти я начну просто его проедать и не буду вкладывать эти средства в какие-то проекты. А дальше я рассчитываю сколько средств мне стоит откладывать ежемесячно, чтобы выйти на такой уровень капитала", – рассказывает Александра Грудзевич, финансист и тренер по финансовому успеху.

А учитывая, что время меняется, и не известно, каким будет уровень жизни через 10 лет, эту сумму следует иногда пересматривать – раз в пять или 10 лет. Соответственно корректировать свои расчеты.

Есть несколько вариантов, как можно копить деньги, чтобы они не обесценились.

Вариант 1. Откладывать валюту дома

Откладывать под матрас – самый рискованный вариант. Доллар и евро тоже девальвируют примерно на 2% в год. То есть, если отложить 100 долларов, то в 2020 году они будут как 98 долларов.



Фото: А. Яремчук

Но главные риски в другом. Нет никаких гарантий, что деньги сохранятся до пенсии. Самый главный враг сбережений – человек. В лучшем случае, деньги будут потрачены на что-то другое – машину, квартиру и так далее. В худшем – их могут украсть или в доме произойдет пожар.

"Вариант неплохой. Но если человек начнет копить валюту где-то под матрас, не захочет ли человек полезть под матрас, чтобы купить новую машину, или жена захочет шубу. Есть и другой риск – не придут ли плохие люди и ограбят человека. Это вполне реальные ситуации. Наличка дома – это краткосрочные накопления. Таким способом можно откладывать на отпуск, машину, зная, что деньги будут потрачены через год", – отмечает Мыколенко.

Вариант 2. Открыть депозит

Депозит – самый доступный вариант. Его можно оформить от 100 гривен и с 14 лет. А Фонд гарантирования вкладов возместит сумму до 200 тыс. если банк вдруг обанкротится. Поэтому лучше размещать депозиты в нескольких банках, если сумма более 200 тыс. Но депозит можно разместить максимум на три года, потом его надо будет переоформлять.



Фото: А. Искрицкая

"Возьмем для примера девушку Оксану, которая уже сегодня начнет откладывать по 500 грн. в месяц. Допустим, она постоянно будет откладывать ежемесячно эту сумму, и не более. Тогда через 25 лет она будет иметь 150 000 грн. И тогда следующие 10 лет она может получать ежемесячно по 1250 грн. Согласна, небольшая сумма. Если же Оксана решит эти деньги держать на депозитах и не будет снимать проценты, а будет добавлять к основной сумме при условии, что ставка будет на уровне 12% годовых чистая, то через 25 лет, она получит сумму в размере 948 000 грн . И следующие 10 лет сможет получать ежемесячно по 7900 грн", – отмечает Александра Грудзевич.

В депозитах есть еще один большой риск – если снимать часть средств на текущие потребности, тогда сумма накоплений так и не будет расти.

Вариант 3. Открыть счет в негосударственном пенсионном фонде

Счет в негосударственном пенсионном фонде (НПФ) – единственный способ копить и получить доступ к деньгам исключительно при выходе на пенсию. Тогда как деньги на депозите или сбережения под матрасом можно потратить намного раньше. Как работает негосударственный пенсионный фонд? Человек на свой счет регулярно перечисляет часть своего дохода. А Фонд инвестирует деньги в национальную экономику – депозиты, ценные бумаги. Прибыль или убыток разделяет между всеми. То есть, НПФ не гарантирует доходности накоплений. Никто не застрахован от того, что по окончанию срока действия договора он получит меньше, чем вложил за все время. Но фонды не штрафуют за невнесение очередного платежа.



Фото: flickr.com

Также вкладчик решает сам, когда должны начаться выплаты – они могут отличаться не более, чем на 10 лет от установленного государством уровня. Пенсионный счет можно заморозить, если нет возможности его пополнять. Также счет можно перевести в другой НПФ. При критическом состоянии здоровья – инсульте, онкозаболевании, инвалидности – всю сумму можно снять досрочно. В случае смерти вкладчика накопления будут выплачиваться наследникам.

"Пенсионные фонды прекрасно работают за границей, где есть фондовый рынок. А зарабатывают они на акциях, на управлении капиталом. А в Украине фондового рынка нет. К тому же, когда в 2008 в США обвалился фондовый рынок, у многих американцев, которые должны были начать получать выплаты, счет уменьшился в разы. То есть инвестор в пенсионный фонд берет на себя риск таких падений", – отмечает Алексей Мыколенко.

Вариант 4. Инвестировать в недвижимость, ценные бумаги, акции

В Украине нет такого рынка акций, как за границей. А на зарубежный рынок акций могут реально выйти те, у кого есть большой капитал, кто может понести крупные расходы, и они будут оправданы.

"Можно брать ипотеку, инвестировать в нее, сдавать в аренду и иметь с этого доход. Насколько это реалистично? Однокомнатная квартира в Киеве стоит не менее 500 тыс. грн. Если брать кредит, то 20% от суммы уже должно быть собрано, потом кредит надо выплачивать. Это вариант, если человеку есть, где жить, и у него уже есть капитал", – отмечает Мыколенко.



Фото: pixabay.com

Александра Грудзевич советует вкладывать в облигации внутреннего государственного займа. Это самый надежный инструмент с гарантией от государства. Единственный минус - чтобы работать с этим инструментом, надо иметь от 100 тыс. грн. Из преимуществ – доход не облагается налогом, оплачивается только военный сбор, облигации бывают как в гривнях, так и в долларах.

Вариант 5. Накопительное страхование жизни

Накопительные программы можно оформлять через страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, пенсионные депозиты от коммерческих банков. Накопительные программы позволяют копить деньги от 10 лет и больше. При этом в них закладывается страхование на случай болезни или смерти.

"На сегодня это наиболее реалистичный вариант. Фактически человек берет на себя обязательство вносить деньги, например, до достижения 65 лет. А разорвать накопительный договор очень невыгодно", – отмечает Мыколенко.

Из плюсов накопительного страхования – деньги можно вносить раз в год. Также есть прирост суммы накопления за счет ежегодного отложения и за счет начисления процентов. В случае оформления через страховую компанию (страхование жизни) есть дополнительный бонус – собственно страховка.

Из минусов – минимальный платеж суммы в год составляет от 5000 грн, а следовательно нужно сначала эту сумму накопить.

Вариант 6. Комбинированный

Все эти варианты можно комбинировать. В таком случае можно быть уверенным, что часть капитала будет доступна в любой момент.

Часть денег можно копить в гривне, а часть в валюте.

"Оптимальное соотношение 50/50 – то есть 50% накоплений держать в гривне, 50% в долларах. Таким образом, гривневые инструменты дадут доходность, долларовые сохранят ваши нервы от переживания "Что будет, если доллар начнет расти", – добавляет Грудзевич.

Неплохо начать с накопительного страхования жизни, считает Мыколенко, поскольку в нем есть страховка на случай болезни или смерти. Параллельно можно открыть счет в негосударственном пенсионном фонде или копить на вторую квартиру, с которой в будущем можно будет получать арендную плату, или которую можно продать за большую сумму.

Отметим, на днях в Кабмине анонсировали изменение формулы расчета пенсий.

Напомним, ранее мы рассказывали, что украинские пенсионеры получили на руки первые повышенные выплаты.

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АВТОР: Виталий Андроник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.