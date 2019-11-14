"Нерешенные вопросы": эксперты оценили шансы Украины на новую программу МВФ

/ Фото: minfin.com.ua

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Сегодня, 14 ноября, в Украине начинает работу миссия Международного валютного фонда для продолжения переговоров о новой трехлетней программе расширенного финансирования (EFF). В фонде рассчитывают на быстрое завершение работы миссии в Украине и результативные переговоры, несмотря на наличие "нерешенных вопросов". Сайт "Сегодня" попросил экспертов оценить шансы Украины подписать новую программу с МВФ.

По словам заместителя директора Центра экономической стратегии Марии Репко, сейчас спрогнозировать результат работы миссии очень тяжело.

"Ни МВФ, ни правительство с уверенностью ничего не говорят, – отмечает эксперт. – Представители фонда будут оценивать бюджет, структурные реформы. И скорее всего, будут смотреть на прогресс с точки зрения независимости Национального банка. Это очень важная для МВФ история".

Именно судебные разбирательства в банковской сфере создают риски для позитивного исхода переговорного процесса, добавила она.

"Последние происшествия вокруг чиновников НБУ должны взволновать представителей фонда, как собственно и события вокруг ПриватБанка – в частности, решение судей, – говорит Репко. – Но ведь проблема в судебной плоскости, а не в плоскости решений правительства, и прямого влияния правительства на этот процесс нельзя ожидать".

Тарас Козак, член Украинского объединения рынков капитала, согласен, что у делегатов могут возникнуть вопросы на счет независимости НБУ. Однако шансы Киева подписать новую программу высоки, считает он.

"Несмотря на наши политические пертурбации, мы многое делаем в соответствии с требованиям МВФ – мы проголосовали сплит, закон о земле в первом чтении, – отмечает финансист. – Как правило, наши международные партнеры нас поддерживают. <…> Думаю, они поймут, что отвернуться от Украины сегодня – то есть не подписать новое соглашение – это подставить ножку Зеленскому".

Козак допускает, что соглашение будет подписано в декабре.

Как известно, новая трехлетняя программа расширенного кредитования должна заменить программу stand-by объемом в 3,9 млрд долларов. Детали новой программы украинская делегация обсуждала с МВФ в Вашингтоне в октябре, однако детали договоренностей пока не раскрываются.

Предыдущая миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. В последний день ее встреч с украинскими чиновниками в СМИ появились сообщения о срыве переговоров, однако 27 сентября миссия обнародовала итоговое заявление, которое не содержит подобной информации. В нем говорилось, что миссия провела "продуктивные дискуссии о политике" для новой трехлетней программы, а ее обсуждение продолжится.

Как прогнозировали в Нацбанке Украины, вероятность того, что Киев получит новую программу МВФ в 2019 году, "очень высокая". При этом премьер-министр Алексей Гончарук объяснял, что в отношениях Украины и МВФ главное сейчас – это не деньги:

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