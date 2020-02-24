Не торопитесь покупать валюту: прогноз курса доллара на неделю

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Всю прошлую неделю курс доллара демонстрировал нестабильное и переменчивое поведение – то рос, то падал, не формируя какого-то определенного тренда. Но несмотря на это, эксперты сделали прогноз, касательно его поведения на ближайшие семь дней. По словам руководителя отдела аналитики ГК Forex club Андрея Шевчишина, рынок продолжит держать паузу во время работы миссии МВФ в Украине.

"Хотя кредит Фонда не является необходимостью, сотрудничество с ним повышает инвестиционную привлекательность Украины, – акцентировал Шевчишин. – В то же время, на мировых рынках доллар продолжает расти, поскольку инвесторы на фоне рисков глобальной пандемии коронавируса, падения и торможения мировых экономик, спешат уйти в безопасные активы, такие как доллар – спрос на него повышается. Вероятно, в ближайшей перспективе гривня продолжит демонстрировать колебания, но с трендом на ослабление и если не в феврале, то в первой неделе марта выйдет из коридора 24,4-24,5 грн за доллар".

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен, что курс на следующей неделе по-прежнему будет определять Национальный банк.

"Снизив учетную ставку рефинансирования, регулятор увлекся сдерживанием инфляции, поэтому и не позволяет курсу гривни расти, – говорит Олег Пендзин. – Отсюда мой прогноз на следующую неделю: курс останется стабильным и примерно таким же, как и был на этой неделе – около 24,5 грн за доллар".

И Олег Пендзин, и Андрей Шевчишин подтвердили долгосрочный тренд на ослабление гривни, но теперь ожидают, что ее девальвация может задержаться на 2-3 месяца из-за монетарной политики Нацбанка. Поэтому Шевчишин советует, как вариант, не покупать доллары, а положить гривни в банк на краткосрочный депозит (до трех месяцев), так удастся заработать больше, чем на удорожании доллара.

Например, по трехмесячному депозиту 100 долларов в эквиваленте (2450 грн) под 12% годовых, можно за квартал заработать 73,5 грн. В долларах, если, допустим, средний курс покупки вырастет за три месяца с 24,3 грн до 24,8 грн за доллар, ваш заработок на долларах, хранившихся "под матрасом" составит 50 грн. При покупке 100 долларов по нынешнему среднему курсу 24,5 грн за доллар и размещении их на депозите под 1,5% годовых, заработок составит 37,5 центов. Если зафиксировать прибыль и сдать доллары по курсу 24,8, то "наживетесь" дополнительно еще на 9,3 грн, в сумме это 69,3 грн. Очевидно, что сумма заработка небольшая, но расчет дан для примера. Ибо в процентах на гривне можно заработать на 6% больше, чем на долларе даже при возможном его подорожании за три месяца на 2% (на 50 копеек).

Пендзин говорит, что покупать доллары, пока они стоят ниже 25 гривен, смысл есть, так как в долгосрочной перспективе (до конца года) доллар все равно подорожает. Но выгода окажется больше, если купленная сейчас валюта будет потрачена осенью или зимой не в Украине (с ее обменом на гривни), а в стране, где она является платежным средством. Поэтому тем, кто, допустим, планирует поездку в Европу, лучше вложиться не в доллары, а в евро.

Подробнее о том, что происходит с долларом прямо сейчас, читайте в материале: Курс доллара замер: как долго продлится стабильность

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