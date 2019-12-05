Не учетная ставка: в Нацбанке назвали условие для дешевых кредитов

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Механическое снижение учетной ставки, которая сейчас составляет 15,5%, не будет эквивалентом дешевых кредитов. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий.

"Механическое снижение учетной ставки Национального банка не будет эквивалентом дешевых кредитов. Кредитор всегда учитывает устойчивость экономического развития и последовательность экономической политики. Давайте вспомним 2012-2013 годы: инфляция – около 0%, ставка НБУ – 7%, в то же время ставки межбанка – до 50%, а ставки по кредитам – 15-20%", – сказал Чурий в интервью "Интерфакс-Украина".

Кроме того, важное, по его словам, значение для снижения стоимости кредитов имеем дедолларизация экономики.

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"В долларизированной экономике не бывает дешевых кредитов – все успешные примеры экономической трансформации связаны с дедолларизацией. Последний пример, подтверждающий важность дедолларизации для экономической трансформации – это Грузия. Страна много лет имела нормальную фискальную и монетарную политику, но не смогла снизить долларизацию. Причиной было то, что люди помнили кризис. И сейчас по ним это бахнуло: когда в стране пошли политические турбулентности, даже при монетарной и фискальной политики, у них все в мгновение полетело", – объяснил Чурий.

Напомним, базовый сценарий Национального банка предполагает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% в течение следующих лет при условии устойчивого снижения инфляции до цели – 5%.

В апреле-2019 Нацбанк снизил учетную ставку впервые за два года – с 18% до 17,5%. До этого регулятор четыре раза подряд сохранял ее на самом высоком уровне среди стран Восточной Европы, чтобы обеспечить снижение инфляции. Цикл повышения ставки в целом длился с мая 2017 года.

Национальный банк использует учетную ставку как ориентир, сколько должны стоить деньги. Кроме того, стоимость рефинансирования банков также определяется учетной ставкой НБУ – при снижении ставки банкам придется тратить меньше денег на обслуживание рефинансирования. Также от учетной ставки зависит и ставка доходности государственных облигаций.

Подробнее об учетной ставке читайте на сайте "Сегодня" – Большая разборка: что такое учетная ставка НБУ и на что она влияет.

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