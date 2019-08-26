Не время для "слабого доллара": украинский экономист объяснил громкое заявление Трампа

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На фоне укрепления курса гривнилетом 2019 года многие эксперты стали говорить о политике "слабого доллара", которую проповедует президент США, однако предпосылок для этого нет. Об этом сообщил экономист Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

"Я бы не спешил говорить о политике "слабого доллара" как о чем-то реально ожидаемом в обозримом будущем. Даже несмотря на то, что Трамп сделал заявление о ее желательности", – заявил Данилишин.

Он отметил, что мировая валютная система – это сложный механизм с множеством обратных связей, а заявления президента США не особо на него влияют. Слова Трампа – лишь подтверждение независимости американской денежно-кредитной политики, считает Данилишин.

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"Разница процентных ставок четко свидетельствует о том, что нет предпосылок для ослабления доллара: 2-2,25% ставка ФРС и нулевая процентная ставка ЕЦБ, да еще и с ожиданием ее возможного понижения до "минус 0,5%" в сентябре", – уверен экономист.

Кроме того, за последние три года прямые и портфельные инвестиции в США от нерезидентов сохраняются на стабильном уровне, в то время как в еврозону они существенно сократились. Поэтому экономика США уже несколько лет растет высокими темпами: в первом квартале этого года – 3,2%, во втором квартале – 2,1%.

"Поэтому пока рано обсуждать "эпоху слабого доллара", – резюмировал Данилишин.

Напомним, 19 августа президент США Дональд Трамп вновь посетовал на сильный курс доллара и высказал мнение, что базовая процентная ставка Федеральной резервной системы (ФРС) должна быть снижена как минимум на 1 процентный пункт.

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О рекордном июльском укреплении гривни и его причинах узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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