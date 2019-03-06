"Нечего показать кредиторам": Украина не выполнила условия МВФ по фондовому рынку

В профильной нацкомиссии напомнили, что изменения нужны, прежде всего, самой Украине

Фото: Pixabay

"Нечего показать кредиторам": Украина не выполнила условия МВФ по фондовому рынку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f8f/5c6/5c7f8f5c6c2ff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f8f/5c6/5c7f8f5c6c2ff.jpg 2019-03-06T11:14:00+02:00 Финансы В профильной нацкомиссии напомнили, что изменения нужны, прежде всего, самой Украине

Миссия МВФ, которая начала работу в Украине 5 марта, оценит прогресс в развитии национальных рынков капитала. При этом Украина пока не смогла выполнить требований Международного валютного фонда, которые прописаны в меморандуме о сотрудничестве.

Об этом сообщил глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев.

"Что мы можем показать нашим кредиторам? Ничего! Ни один отраслевой структурный маяк не выполнен… Законопроект № 2413а, так называемый "сплит" — в очередной раз отложен. № 6303д - усиление институциональной способности НКЦБФР в защите прав инвесторов, увеличении прозрачности нашего рынка — также отложен. Законопроект о деривативах и финансовых рынках № 9035 даже не имеет смысла рассматривать без принятия хотя бы одного из предыдущих. ... А самое печальное, что все это нужно не МВФ, это нужно, прежде всего, нам самим", - написал Хромаев в Facebook.

Напомним, ранее экономист Тарас Козак в комментарии "Сегодня" отмечал, что текущая миссия МВФ не даст позитивного решения по кредиту. Впрочем, как отмечает председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук, такое решение миссия и не должна была принимать.

Как известно, 18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил новую программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в размере 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.

В январе 2019 года Киев и Фонд определили так называемые "маяки", которые украинская сторона должна выполнить в течение нынешнего года для получения полного финансирования по программе кредитования МВФ в режиме stand-by.

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