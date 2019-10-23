Нелегальные валютчики продают украинцам фальшивые доллары

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Ряд обменников в Украине работали без разрешений и сбывали фальшивую валюту. Об этом сообщил Национальный банк Украины (НБУ). Как узнали корреспонденты "Сегодня", вместо долларовой банкноты в таких обменных пунктах можно получить качественный сувенир.

Обычно такие заведения заманивают клиентов более выгодным курсом. К примеру, доллар здесь продают на 10-20 копеек дешевле, чем в других обменниках. Мошенники научились хорошо маскироваться и за привлекательным вывесками.

"Когда люди обращаются к незаконным пунктам обмена валют, они, по сути, остаются беззащитными. Мы очень часто слышим о ситуациях, когда люди приходят в нелегальные обменники, а оттуда выходят, к сожалению, уже без денег", – говорит заместитель директора департамента лицензирования НБУ Сергей Савчук.

Таких обменников по всей стране – не счесть. НБУ ежеквартально добавляет их адреса на своем сайте. Это пункты, которые работают без документов.

По одному из таких адресов отправляется съемочная группа "Сегодня". Находим пункт в подземном переходе у выхода из метро. Ничем не выделяется среди других киосков. Вместо вывески – листочек А4. Документов – нет. Журналисту "Сегодня" отвечают, что хозяин ими еще занимается.

"Документы делает хозяин", – отвечает нам мужчина в киоске. – "А пока делает документы, разве можно работать?". – "Он сказал, что быстро сделает. Я его потороплю", – отвечает мужчина.

Работник обменника едва не клянется – фальшивками здесь не торгуют.

"Если я что-нибудь нелегальное отдам, ​​сразу же никто не будет ходить", – говорит работник обменного пункта.

Но в действительности это как игра в рулетку. Кому-то из клиентов везет, а кому-то – нет. Недавно правоохранительные органы изъяли у одного валютчика штампы, печати, банковское принадлежности и пачки ​​банкнот.

"Видим на столе бумажные купюры: это не деньги, это сувениры, "приколы", номиналом 500, 100, 200 и 50 гривен", – комментирует работник полиции находки при обыске.

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Все это полиция изъяла у мужчины, который находил клиентов через интернет.

"Действия правонарушителя квалифицированы как мошенничество в крупных размерах. Статья предусматривает до восьми лет лишения свободы", – сообщил начальник Подольского УП ГУНП в Киеве Владислав Ищенко.

Так как выгоднее купить валюту и не "попасть" на кругленькую сумму? Прежде всего, не нужно менять деньги у подпольных валютчиков, говорят эксперты. А что касается нелегальных обменников, их перечень всегда можно найти на сайте НБУ.

Распознать нелегала можно и самому.

"Все документы – лицензия, выдержки из законодательства, курс обмена валют, название организации, которая вас обслуживает – это все должно быть на виду", – говорит эксперт по вопросам безопасности Руслан Болгов.

Все эти бумаги клиент имеет право попросить показать. Кроме того, после операции ему должны выдать и чек.

Но наиболее безопасным будет поход в банк. К тому же, там есть и видеокамеры, и охрана.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) регулярно проверяет обменники. Регулятор также ведет реестр нелегальных обменников. Кроме того, в марте 2019 года обменники начали получать новые лицензии от НБУ. Теперь выданные лицензии действуют бессрочно, тогда как ранее генеральные лицензии на обмен валют выдавались на срок до трех лет.

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