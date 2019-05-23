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Неопределенность с МВФ и назначения Зеленского ударили по финансовому рынку

23 мая, 11:40

Доходность евробондов заметно выросла, а акции компаний подешевели

Фото: Pixabay

По результатам торгов 22 мая еврооблигации Украины подешевели на 0,1-1% в зависимости от срока погашения, а их доходность выросла на 0,1-0,15 процентных пункта. Как известно, чем выше рискованность актива, тем выше доходность и ниже его цена.

Так, по облигациям с погашением в 2026-2027 годах доход вплотную приблизился к 9% годовых: 8,91% и 8,96% годовых. В частности, ценные бумаги с погашением в 2023 году котируются по ставке 8,46% годовых, в 2022 –7,92% и в 2021 — 7,68% годовых. Кроме этого, на 0,6% упали в цене и ВВП-варранты Украины, которые котируются по цене около 63,14% от номинала.

Основными причинами негативной динамики на рынке участники рынка назвали звучавшие новости о возможном досрочном сворачивании миссии Международного валютного фонда (МВФ) из-за роспуска Рады и отставки правительства. Впрочем, представительство Фонда в Украине сообщило, что эксперты МВФ продолжают работу, однако более детального официального комментария так и не последовало.

Помимо того, по словам главы инвесткомпании Dragon Capital Томаша Фиала, инвесторы негативно отреагировали на первые назначения президента Владимира Зеленского.

"К сожалению, инвесторы – по реакциям на еврооблигации и на украинскую гривню – отреагировали на первые назначения негативно. Первая реакция негативная", – сказал Фиала.

Гривня 23 мая подешевела на 19 копеек до 26,3 грн/долл. Снижение курса могло быть большим, однако Нацбанк вышел на рынок с продажей валюты для поддержки гривни, объяснил Фиала.

Также падением завершился день на рынке акций: WIG-Ukraine снизился на 1,2%, а индекс Dragon Capital KPDCI_USD – на 0,85%.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что миссия Фонда досрочно прекращает работу в Украине. При этом в представительстве МВФ сразу отметили, что "ревизоры" продолжают работу в Киеве. Однако не стали уточнять, планируется ли пересмотр программы, по итогам которого Украина может получить следующий транш. Позже министр Кабинета министров Александр Саенко предупредил, что роспуск Верховной Рады может повлиять на сотрудничество Украины и МВФ.

Миссия МВФ начала работу в Украине 21 мая. В тот же день премьер-министр Владимир Гройсман и министр финансов Оксана Маркарова встретились с представителями МВФ.


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Тег инвесторы, облигации, МВФ, еврооблигации, миссия МВФ, финансовый рынок, Dragon Capital

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Источник:

Интерфакс-Украина

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