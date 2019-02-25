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Nielsen: Люди по всему миру чувствуют финансовую безопасность, украинцы – не исключение

Сегодня, 12:27

Улучшение положения отмечают в основном на развивающихся рынках

Фото: Getty Images
Nielsen: Люди по всему миру чувствуют финансовую безопасность, украинцы – не исключение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1f1/b99/5c41f1b99d4c1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1f1/b99/5c41f1b99d4c1.jpg Финансы Улучшение положения отмечают в основном на развивающихся рынках

Во всем мире потребители стали более оптимистичными в оценке своего финансового благополучия. Самое заметное улучшение настроений произошло на развивающихся рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. При этом в Украине 37% потребителей считают, что их финансовое положение улучшилось. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного глобальной измерительной компанией Nielsen.

Так, 58% потребителей в целом в мире считают, что сегодня их финансовое положение лучше, чем пять лет назад. 

"Чуть более трети потребителей в Европе (37%) чувствуют себя финансово лучше, чем пять лет назад. В Украине этот показатель также составляет в среднем 37%", - отмечается в результатах исследования.

В Северной Америке почти половина потребителей (46%) считает, что их финансовое положение улучшилось за последние пять лет. Впрочем, семь из десяти рынков с наиболее позитивным финансовым настроением входят в Азиатско-Тихоокеанский регион, кроме того, в ТОП-10 вошли Колумбия, Румыния и Пакистан. 

Отношение потребителей к финансовому положению в сравнении с ростом доходов (ТОП-10)

Источник: Nielsen Global Premiumization Study 2018

При этом в течение последних пяти лет в мире 44% потребителей стали тратить больше на продукты питания. 

"Африка и Ближний Восток лидируют – здесь половина (50%) потребителей тратит больше на продукты, за ними следуют Латинская Америка (47%), Азиатско-Тихоокеанский регион (46%), Европа (39%) и Северная Америка (33%). В Украине сегодня потребители тратят гораздо больше на продукты, чем пять лет назад (72%), что объясняется периодом экономического кризиса, который страна пережила в 2014 году", – отмечают аналитики.

Другие категории, которые вызывают рост потребительских расходов во всем мире, — это технологии, образование, путешествия и здравоохранение.     

Увеличение потребительских расходов по регионам (ТОП-5 категорий)

Источник: Nielsen Global Premiumization Study 2018

Несмотря на усиление позитивных тенденций в настроениях потребителей относительно их финансов, многие испытывают давление со стороны растущих расходов на проживание. Во всем мире только 15% потребителей считают, что у них есть возможность свободно тратить деньги, в то время как около трети (31%) говорят, что они могут покрывать только свои основные расходы на проживание.

"Интересно отметить, что, хотя многие потребители чувствуют себя сегодня финансово более стабильными, чем в прошлом, это не обязательно означает уверенность или готовность свободно тратить деньги. Волатильность мирового рынка и предполагаемые потребительские обстоятельства могут сыграть роль в осторожном подходе к управлению своими финансами и расходами в разных категориях. Ситуация в розничной торговле претерпевает изменения на многих рынках, поскольку потребители адаптируют свои расходы на основе личных приоритетов и ценовых показателей", – поясняет лидер направления по работе с розничными сетями Nielsen Педро Маносальва.

Напомним, последние данные по потребительским настроениям в Украине свидетельствуют, что жители страны планируют крупные покупки. Украинские потребители стали меньше бояться инфляции и девальвации.

Так, настроения потребителей относительно стабильности гривни продолжили улучшение: индекс девальвационных ожиданий снизился на 1,2 пункта – до 158,4. К слову, большинство экспертов также прогнозирует укрепление гривни к доллару. Помимо этого, улучшился индекс инфляционных ожиданий, снизившись на 2,6 пункта – до 186,6, а также на 2,6 пункта увеличился индекс экономических ожиданий – до 63,6.

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Тег расходы, исследование, стабильность, потребительские настроения, благополучие

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