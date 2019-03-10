Николо Августо Маника: "Культура и образование создают барьеры для инноваций"

Эксперт рассказал, какие стартапы окажутся наиболее успешными в ближайшие 10 лет, почему образование мешает созданию инноваций и смогут ли инвестиции в стартапы стать столь же популярными среди людей, как депозиты или золото

Николо Августо Маника: "Культура и образование создают барьеры для инноваций" Коновалова Христина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7b9/4dc/5c77b94dcef01.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7b9/4dc/5c77b94dcef01.jpg 2019-03-10T07:00:00+02:00 Финансы Эксперт рассказал, какие стартапы окажутся наиболее успешными в ближайшие 10 лет, почему образование мешает созданию инноваций и смогут ли инвестиции в стартапы стать столь же популярными среди людей, как депозиты или золото

Итальянец Николо Августо Маника является известным бизнес-ангелом в Европе и Азии. Он ищет уникальные и перспективные стартапы, инвестирует в эти проекты большие средства и помогает идеям вырасти в крупный и стабильный бизнес. "Сегодня" пообщалась с экспертом во время его визита в Киев, где он выступал на одном из бизнес-форумов. Маника рассказал, какие стартапы окажутся наиболее успешными ближайшие десять лет, почему образование мешает созданию инноваций и смогут ли инвестиции в стартапы стать настолько же популярными среди обычных людей как депозиты или золото.

Имя: Николо Августо Маника (Nicolò Augusto Manica), ОАЭ.

Родился: 13 декабря 1992 года в Генуе, Италия, сейчас живет в Дубае, ОАЭ. Ранее жил и работал в Китае.

Получил степень бакалавра в области инженерного менеджмента в Политехническом университете Милана в Италии. Также изучал международное бизнес-администрирование в Канаде. Знает итальянский, английский, испанский и китайский языки.

Международный спикер, инвестор диджитал-стартапов, основатель-партнер Targeto Group. Работает с клиентами A листа, включая топ-лидеров World's Top Networks, Top Inc 500, а также с новыми быстрорастущим компаниями. Инвестор-ангел и адвайзер по стратегии uDroppy (Гонконг).

Формулу достижения успеха в профессии Николо формулирует кратко и по сути: "Мне повезло, ведь я сделал свое хобби своей работой. Я привык выкладываться в профессии по максимуму. И это важно, потому что в нашем деле успех приходит к тем, кто всегда находится в курсе самых новых тенденций".

– Сейчас миром правят инновации – и те предприниматели, кто первыми создаст перспективный стартап, в который поверят инвесторы – могут создать моду на определенные технологии на десятилетия вперед. Где бизнес-ангелы ищут такие таланты?

– Современный мир живет в условиях высокой конкуренции. Это заставляет компании находиться в постоянном напряжении, поскольку сейчас клиенты имеют гораздо больше власти, чем когда-либо. Почему? Да потому что цифровой мир предлагает людям грандиозную возможность выбора самых разных товаров и услуг. В этих условиях компаниям, которые хотят оставаться на пике успеха, приходится инвестировать огромные ресурсы в инновации и маркетинг. И если эти бизнес-вершины хотят покорить новые поколения предпринимателей, им придется хорошенько побороться за место под солнцем. Ведь для достижения успеха придется не только разрушить статус-кво нынешний компаний-лидеров, но и создать новые бизнес-модели для привлечения клиентов.

Как же стартапам-новичкам достигнуть успеха? Ответ прост: сейчас бизнес-ангелы ищут не просто инновационные стартапы, бизнес-ангелы хотят найти прорывных новаторов. Именно поэтому инвесторы часто ищут свежие идеи в университетах и акселераторах. На этих площадках можно отыскать самых нестандартных новаторов.

В свою очередь, если молодые стартапы сами пытаются найти инвесторов, они должны правильно использовать инструменты маркетинга. Важно понимать, что грамотная стратегия популяризации своей идеи позволит предпринимателям-новичкам оказаться на несколько шагов впереди конкурентов и поможет быстрее найти своего инвестора.

Поэтому самый важный совет, который можно дать бизнес-ангелам, ищущим перспективные стартапы, – обращайте внимание на специалистов по цифровым технологиям, которые уже находятся на хорошем счету, умеют нестандартно мыслить и выделяться из толпы. А начинающим игрокам можно вот что посоветовать: не стесняйтесь рекламировать себя, создавайте свою аудиторию, обмениваясь опытом, знаниями и инновациями. И вас обязательно заметят!

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– Какими характеристиками должен обладать человек, чтобы инвесторы обратили внимание на его стартап? Имеет ли значение возраст, образование, опыт в конкретном секторе? Какой должна быть идея – стартап должен быть настолько инновационным, чтобы изменить взгляд на привычные вещи или лучше действовать по старинке и разрабатывать приложения, аксессуары для улучшения действующих продуктов, услуг? Какой из этих методов в создании стартапа скорее получит финансирование?

– Лучшие основатели стартапов – это те, кто может нестандартно смотреть на стандартные вещи. Эти люди должны быть лидерами, четко видеть будущее своей компании, вести за собой команду. Именно таких стартаперов ищут инвесторы. Таких новаторов можно найти среди миллениалов, потому что они умеют инновационно мыслить. А еще креативные умы реально отыскать среди представителей старшего поколения, поскольку они обладают большим опытом и имеют широкое представление об отрасли, где планируют развивать стартап.

Нужно понимать, что в стартапах важны не только личные качества основателя – возраст, образование, опыт. Также важны и так называемые мягкие навыки – лидерство, инновации и управленческое видение. Но и этих характеристик основателю проекта может быть недостаточно, дабы достигнуть успеха. Сам стартап должен содержать в себе четкую и актуальную идею, которая соответствует нуждам отрасли, интересна целевой аудитории и, в конце концов, учитывает особенности страны, где компания планирует работать.

Мир постоянно меняется и имеет разные проблемы. С начала 2000 годов наблюдался рост цифровых платформ, потом веб-сайтов и, наконец, мобильных приложений. Сейчас планета находится в эре Saas (программное обеспечение как услуга – прим.Ред). Поэтому актуально создавать стартапы, которые помогут улучшить конкретные отрасли и решить узкие проблемы этих секторов. Такие стартапы имеют больше шансов стать успешными, нежели проекты, предлагающие миру некий инновационный продукт. Почему? Все просто: в таких стартапах зачастую нет понимания, кто является целевой аудиторией и какую проблему создаваемый продукт поможет в итоге решить.

Но если предприниматель хочет придумать новую отрасль и создать там спрос, стоит сразу оценить риски. Потому что этот путь является очень сложным для продвижения стартапов. Да и на вершину успеха попадают немногие из новаторов. Но если все сделано правильно, можно найти новые ниши для развития уникального бизнеса.

Вообще, инвесторы имеют склонность к риску. Поэтому они могут вкладывать деньги в стартапы, которые хотят создать новую отрасль. Такие инвесторы надеются, что их деньги вернутся быстро и с лихвой. Но если бизнес-ангелы не хотят рисковать, то скорее профинансируют инновационные проекты, представленные, например, в промышленности. Потому что это понятные и стабильные ниши для инвестирования, а деньги оттуда всегда можно вернуть с неплохим плюсом.

– В экономике развитых стран, в частности, в США, особое внимание уделяется идеям студентов. И многие инвесторы готовы вкладывать деньги в их проекты, ведь в какой-то момент эти стартапы могут принести высокую прибыль. Как показывает практика, доля таких наукоемких идей растет в экономиках развитых стран. Действительно, ли студенты продвинутых вузов мира являются двигателями развития мировой экономики? Или есть риски на этом пути?

– В развитых странах вузы действительно способны создавать инновации, поскольку часто обладают уникальными знаниями, опытом и ресурсами. Но нужно понимать, когда вузы создают инновации, на эти процессы влияет и культурное наследие. И это может стать серьезное помехой для продвижения определенных идей или технологий. Почему? Авторы стартапов должны мыслить креативно и нестандартно, а ведущим вузам мира с многолетней историей, незапятнанной репутацией, известными выпускниками бывает сложно научиться думать смело, свежо и даже революционно. С такими проблемами, в частности, сталкиваются те страны, где полагаются на уважение и иерархию. Такие консервативные государства нельзя назвать самыми инновационными в мире.

Кому-то может показаться странным, что культура может мешать продвижению инноваций. Но для этого достаточно проследить, как же культура влияет на образование. Когда студент получает высшее образование, его обучение стартует с изучения методов, приемов, подходов. В итоге преподаватели формируют образ мышления молодого человека не только в рамках профессии, но и как систему взглядов на политику, экономику, культуру и т.д. Поэтому неудивительно, что образование, культура и преподаватели могут становятся в умах студентов определенными барьерами для создания инноваций. К сожалению, иногда великие идеи находятся далеко от университетов, потому что их основатели не имеют соответствующего образования и могут пытаться навязывать свой личный взгляд на глобальные тренды. Но нужно помнить, что великая инновация – это не образование, а чтение потребностей мира.

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– Какие стартапы чаще обречены на провал? Расскажите о наиболее ярких ошибках стартаперов, которые вы запомнили? Можете ли посоветовать людям, которые хотят реализовать свою идею, как правильно искать инвестора и какие ошибки непростительны на пути поиска финансирования?

– Когда команды создают стартап, изобретатели хотят, чтобы их детище стало ценным товаром или услугой. Но бывает, что эти проекты долгое время живут в режиме ожидания. То есть, команда ведет исследования, тратит деньги на проектирование и т.д. Но время идет, а самый лучший продукт в мире почему-то не получается придумать. В итоге время и деньги уходят, стартап не получает той реакции рынка, на которую надеялись авторы. И как результат – успех приходит к конкурентам, потому что там команда придумала перспективную идею, быстро ее реализовала и красиво представила клиентам.

В целом, если стартапы хотят стать успешными сегодня, они должны выходить на рынок как можно скорее, чтобы проверить жизнеспособность проекта на реакции рынка. Для этого команда сначала должна создать базовый продукт. Потом нужно его сразу же запускать, вкладывая средства в отличную маркетинговую стратегию. И как только продукт приобретет популярность на рынке, проект можно обновить и улучшить в соответствии с пожеланиями клиентов. Причем важно всегда прислушиваться к мнению потребителей, ведь если игнорировать отзывы людей, проект может пополнить ряды 42% стартапов-банкротов.

Вам нужен примеры, как не стоит продвигать стартап? Пожалуйста! Не идите дорогой проекта Everpix. Этот сервис предлагал облачное решение для загрузки, организации и контроля фотографиями. Владельцы этой платформы потратили годы на разработку идеального продукта, чтобы не было технических ошибок и сбоев. Но когда они начали продавать сервис, то обнаружили, что на такой продукт нет спроса. Их стратегия продаж была слишком слабой. Окончательный результат был катастрофой для компании.

Поэтому если люди хотят реализовать свою идею, они должны понимать, что привлечение инвесторов похоже на привлечение клиентов. Инвесторы ищут конкретную идею. Они станут клиентами стартапа, если команда правильно расскажет об идее продукта. Поэтому нужны понятный, работающий продукт, слаженная и эффективная команда, отличная маркетинговая стратегия. Тогда проект привлечет инвесторов и сможет достигнуть успеха.

– Каким вы видите мир создания стартапов через 10 лет? Как благодаря инновациям может измениться быт, работа, медобслуживание?

– Думаю, большинство будущих стартапов должны ориентироваться на цифровой и искусственный интеллект. Цифровой мир уже является частью нашей жизни и будет еще шире представлен в ближайшие десятителия. Считаю, что успешные стартапы смогут продвигать технологии, где искусственный интеллект будет решать повседневные задачи людей.

– Стоит ли в школах внедрять предметы, где дети смогут создавать стартапы, учиться монетизировать идеи? Ведь, возможно, уже сейчас нужно менять менталитет человека, поскольку в будущем конкуренция с роботами может увеличить уровень безработицы среди людей. Тогда многим из нас придется создавать свое рабочее место и креативить для общества новые продукты?

– Конечно, в школе важно стимулировать креативность, а учеников следует мотивировать мыслить нестандартно. Поэтому нужно внедрять в процесс обучения новые предметы, ведь в Интернете полно информации, но какая из них полезна, а какая бесполезна – помогут разобраться учителя на уроках. И если в школе ученики будут постоянно получать актуальные знания – это станет фундаментом для построения современной взрослой личности. В будущем такое образование поможет людям свободно взаимодействовать с роботами и искусственным интеллектом и строить успешную карьеру уже в новых, цифровых реалиях.

– На ваш взгляд, насколько внедрение цифровой экономики может изменить механизмы инвестирования в новые стартапы? Возможно, станет распространенным инструмент, когда простые люди будут вкладывать 500 или 5000 долларов в перспективные идеи (как, например, в покупку драгметаллов) и потом получать доход от этих вложений?

– Новый источник инвестиций может подстегнуть развитие всей стартап-индустрии. В мире известны хорошие примеры запуска стартапов через платформы краудфандинга (спонсорства – Авт.). А еще новые проекты находят хорошую финансовую поддержку через краудинвестинг (люди вкладывают деньги и получают прибыль – Авт.). Эти площадки позволяют новым проектам успешно масштабироваться. Но, думаю, эти инвестиционные инструменты нужно делать более массовыми. Поэтому если, например, инвестфонды будут привлекать деньги маленьких инвесторов, такой подход позволит активнее развивать инновационные отрасли, привлекать больше людей к исследованиям и, как результат, улучшит темпы роста мировой экономики.

Напомним, недавно восемь украинских стартапов попали на мировую выставку технологий. На выставке Consumer Electronics Show-2019 (CES-2019) украинские стартапы презентуют различные идеи и разработки – от модульного освещения фотостудий до пищевого 3D-принтера.

И пока весь мир учится инвестировать в стартапы, украинцы разбираются в том, как заработать на инвестициях на облигации внутреннего займа.

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АВТОР: Коновалова Христина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.