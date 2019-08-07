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Новое "дно": девальвация юаня побила очередной рекорд https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%8E%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%8E%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 2019-08-07T11:06:42+03:00 Финансы Курс жэньминьби к доллару пробил отметку в 7 юаней

После того, как США объявили Китай "валютным манипулятором", Народный банк Китая (НБК) снизил курс юаня до нового рекорда.

Так, курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) опустился до 7,0403 юаня за доллар. Это минимальное значение с 15 мая 2008 года, то есть за 11 лет.

Центробанк понижает курс юаня к американской валюте уже пятый рабочий день подряд. США объясняют эту тенденцию тем, что Китай развязывает валютную войну, а самом Китае такие обвинения отрицают.

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"В большей степени это обусловлено повышением США импортных пошлин в отношении Китая, долей КНР в международном платежном балансе, а также пессимистичными настроениями вокруг юаня", - сказал член Академии общественных наук Китая Юй Юндина.

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Аналогичной точки зрения придерживается аналитик банка China Minsheng Bank Вэнь Бинь.

"В связи со снижением темпов роста мировой экономики, сокращением процентных ставок многими центробанками и усилением торговых трений на международном финансовом рынке наблюдаются значительные колебания. По этой причине обменный курс юаня также претерпевает значительные колебания в связи с ситуацией на рынке и настроениями его участников", — указал он.

Напомним, американское канзачейство и Минфин причислили Китай к странам – валютным манипуляторам. Министр финансов США Стивен Мнучин при этом намерен обратиться к Международному валютному фонду для устранения "созданных Китаем нечестных преимуществ". В МИД Китая уверены, что такое решение лишь усугубит торговые разногласия между странами.

Как известно, торговая война США и Китая обостряется. Так, президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты с 1 сентября начнут вводить дополнительные пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов. В ответ Китай начал отказываться от импорта сельхозпродукции из США.

При этом, как отмечают эксперты, "валютная война" Китая и США повлияет и на Украину. Так, рекордный обвал юаня отразится на курсе доллара в Украине. Влияние, как объяснили специалисты, будет связано с мировыми ценами на сырье.

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