О курсе гривни в 2020-м, процентах по депозитам и грядущем кризисе: интервью с замглавы НБУ, часть 2

/ Фото: Мила Князьская-Ханова, Сегодня

Почему так сильно укрепилась гривня? Чего ожидать от нее в следующем году? Нет ли риска "обвала"? Об этих и других важных для многих украинцев "денежных" темах сайт "Сегодня" побеседовал с заместителем главы Национального банка Украины Олегом Чурием.

Первую часть интервью с замглавы НБУ читайте здесь.

- Вы считаете, что никакого риска в росте ОВГЗ нет?

- Риск всегда есть, но надо смотреть, насколько он вероятен. Например, есть риск, что метеорит на голову упадет, но насколько велика вероятность этого?

Госдолг есть во всех странах. И есть страны с гораздо большим госдолгом, чем у Украины. Например, в Японии долг – больше 200% ВВП, в США – больше 100%. Как я уже говорил, у нас соотношение госдолга к ВВП намного меньше, и этот показатель не растет, а снижается.

Наша валюта – гривня, и намного безопаснее для Минфина – выпускать долги в гривне, что он сейчас и делает. Многие развивающиеся страны, в которые инвестиции пошли раньше, уже полностью перешли на заимствования в своих национальных валютах. Они отказываются от привлечения в иностранной валюте, поскольку это несет много рисков. Помните 2007 год, когда было очень много заемщиков, покупавших квартиры? Когда они оценивали, в какой валюте им брать кредит – в гривне или в долларах, – они смотрели на процентную ставку. В долларах было 13%, а в гривне – 20%, и они думали: "Зачем мне переплачивать?" И брали кредит в валюте. Закончилось это плохо.

Сегодня мы еще не можем заимствовать абсолютно все деньги только в национальной валюте. Потому что у нас внутренний рынок капитала еще не сильно развит, мало местных инвесторов. Но в этом году Минфин стал активнее размещать свои долги в гривне и частично замещать ими те долги, которые мы брали в иностранной валюте. Это очень правильная политика.

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Что касается разговоров о том, что портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов слишком угрожающих размеров, то давайте посмотрим на цифры. Иностранные инвестиции в ОВГЗ, как я уже говорил, составляют около 4 млрд долларов. А общий госдолг с учетом гарантированного –70 млрд долларов. Могут ли нести глобальную угрозу такие сравнительно небольшие привлечения по сравнению с общим долгом? Мой ответ – нет.

Конечно, есть риски, связанные с тем, что иностранные инвестиции могут влиять на валютный рынок и когда заходят, и когда выходят. Но это естественный процесс. Так работают все развивающиеся страны, и в этом нет ничего страшного. И давайте анализировать глубже: иностранцы ведь не пришли для краткосрочных спекуляций. Сегодня их портфель ОВГЗ только на 15% состоит из коротких бумаг с погашением в 2020 году, все остальное – среднесрочные и долгосрочные инвестиции на срок до 6 лет. То есть выплаты по этим бумагам распределены во времени. Кроме того, та валюта, которую иностранцы заводили в Украину, выкупалась Национальным банком в резервы.

К тому же люди постепенно привыкают к тому, что у нас курс не фиксированный, а плавающий. Гривня может не только девальвировать, но и укрепляться в зависимости от спроса и предложения валюты на рынке. Я понимаю, что Украина пережила несколько больших кризисов, и это влияет на восприятие людей. Но эти кризисы были в первую очередь связаны с не очень правильной и непоследовательной экономической политикой. Даже если взять последний кризис. Если кто-то думает, что он был вызван исключительно войной – это неправда. Война была значимым фактором, но не менее важным было и то, что страна не развивалась. Были огромные перекосы в экономике: фиксированный курс, огромный дефицит бюджета, проблемы с платежным балансом и в энергетической сфере...

На сегодня ситуация совсем другая. С моей точки зрения, она, наверное, лучше, чем во все предыдущие 25 лет. У нас нет большого бюджетного дефицита, низкая инфляция, банковская система здоровая, экономика растет, есть большие планы насчет экономического развития и реформ. Сегодня мы наконец идем тем путем, которым шли наши соседи из Восточной Европы. Просто мы начали этот путь поздно. Они прошли этот путь 20 лет назад, и мы видим, каких они достигли результатов. Та же Польша, Чехия, Словакия.

- Куда будет двигаться курс гривни в следующем году? Вверх или вниз? И какие факторы будут на него влиять?

В тренде Как курс доллара влияет на бюджет Украины: в НБУ объяснили

- Прогнозировать – неблагодарное дело. Практически все аналитики и эксперты, которые прогнозировали курс, не угадали его ни в прошлом году, ни в этом. Я скажу так. Если, опять-таки, сравнивать Украину с восточно-европейскими странами 20-летней давности, тогда эти страны тоже были значительно недоинвестировны. К ним начали приходить инвестиции только после проведения экономических реформ. И это приводило, в частности, к усилению курса их валют.

В сравнении с нашими соседями, в Украине до недавнего времени тоже не было реальных реформ, скорее, их имитация. Но если мы сегодня будем проводить реформы, я верю, что к нам тоже начнут приходить серьезные инвестиции и мы сможем через какое-то время догнать наших европейских соседей.

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При этом инвестиции – очень важный фактор, который влияет на курс. Если будут инвестиции – значит, будет достаточное предложение валюты на рынке.

- …А много валюты – значит, доллар и дальше будет дешеветь. А что насчет других факторов? Например, все говорят о мировом кризисе в 2020 году. Если упадут цены на наши экспортные товары, объем валюты в стране тоже уменьшится.

- Нельзя сказать, что сегодня цены на наши экспортные товары находятся на высоком уровне, даже если сравнить с предыдущими годами. Вероятность дальнейшего существенного снижения цен на наши товары не так высока. При этом даже в такой не очень благоприятной ситуации объемы нашего экспорта продолжают расти, что говорит о повышении уровня производительности экономики. Если же рост мировой экономики будет замедляться и дальше, то центробанки развитых стран будут уменьшать свои учетные ставки. Это будет также иметь позитивный эффект на украинскую экономику, так как привлекать внешние ресурсы станет дешевле.

Мы не ожидаем сейчас повторения кризиса 2008 года в мировой экономике. А при мягком замедлении мировой экономики мы, скорее, выиграем больше от удешевления внешних ресурсов, чем проиграем от некоторого снижения цен на экспортную продукцию.

Учетная ставка НБУ тоже будет снижаться. Если инфляция к концу следующего года продолжит находиться на уровне близком к 5%, то мы снизим учетную ставку до уровня около 9%. Это даст возможность Министерству финансов привлекать средства еще дешевле, чем сегодня.

- Но ведь и ставки по депозитам тогда снизятся?

- Да, снизятся. Точно так же, как снизятся и ставки по кредитам. От этого экономика только выиграет. В конечном счете выиграет и бизнес, и любой гражданин.

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