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Обанкротившийся банк "Аркада" выставили на продажу

27 августа, 15:27

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Фонд гарантирования предложил несколько вариантов выведения финучреждения с рынка

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) объявил открытый конкурса с целью выведения с рынка банка "Аркада", который объявлен неплатежеспособным. Фонд при этом предложил несколько вариантов, в том числе продажу банка инвестору.

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Как сообщила пресс-служба ФГВФЛ, предлагаются такие способы выведения "Аркады" с рынка:

  • ликвидация банка с отчуждением в процессе ликвидации всех или части его активов и обязательств в пользу принимающего банка;
  • отчуждение всех или части активов и обязательств банка в пользу принимающего банка с отзывом банковской лицензии неплатежеспособного банка и последующей его ликвидацией;
  • создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств неплатежеспособного банка и последующей ликвидацией неплатежеспособного банка;
  • продажа неплатежеспособного банка инвестору.

"Открытый конкурс проводится среди банков, а также предварительно квалифицированных лиц, включенных Национальным банком Украины в перечень предварительно квалифицированных лиц, которые отвечают условиям открытого конкурса", - добавили в ФГВФЛ.

Как сообщалось, в банк "Аркада" введена временная администрация – на месяц, с 26 августа по 25 сентября 2020 года. Уполномоченным лицом Фонд гарантирования вкладов физлиц назначена Ирина Штогрин.

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Более 90% вкладчиков банка, на которых распространяются гарантии фонда, имеют вклады в пределах гарантированной суммы (200 тыс. грн). Эти вкладчики получат свои деньги полностью, на общую сумму 188,5 млн грн.

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Ранее также сообщалось, что в Украине планируют повысить гарантированную сумму возмещения для депозитов с 200 тысяч гривен до 800 тысяч гривен. Повысить гарантированную сумму вкладов планируют к 2022 году.

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Источник: Сегодня

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