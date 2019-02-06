Объем валютных резервов Украины замер на рекордном уровне

Стране хватает средств на выполнение долговых обязательств, заверили в НБУ

Фото: AFP

Объем валютных резервов Украины замер на рекордном уровне //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/adf/fe1/5c5adffe14047.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/adf/fe1/5c5adffe14047.jpg 2019-02-06T15:26:00+02:00 Финансы Стране хватает средств на выполнение долговых обязательств, заверили в НБУ

Международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины по состоянию на 1 февраля 2019 года составили 20,82 млрд долларов в эквиваленте. Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального банка Украины (НБУ).

Таким образом, по предварительным подсчетам регулятора, резервы остались на уровне начала 2019 года, то есть на максимуме за последние пять лет.

"По состоянию на 1 февраля 2019 года объем международных резервов остается на уровне пятилетнего максимума и покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - отметили в НБУ.

В НБУ пояснили, что динамику объема международных резервов в январе определяли следующие факторы:

Операции правительства

"Платежи по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте составили 883,9 млн долларов. Из них 808,1 млн - расходы на обслуживание и погашение по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ, которые составляли 620,7 млн долларов в эквиваленте", – отметили в Нацбанке.

Интервенции Национального банка

"В январе чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 136,1 млн долларов", - сообщили в НБУ.

В частности, для сглаживания курсовых колебаний Нацбанк продал 54,3 млн долларов. Но в целом в январе предложение валюты было выше спроса. Это дало Нацбанку возможность купить на межбанковском рынке 190,4 млн долларов, не влияя на динамику курса гривни. К слову, ранее НБУ озвучил планы по покупке валюты для пополнения резервов.

Изменение курса гривни

В январе, по данным НБУ, переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам) увеличилась на 126,3 млн долларов в эквиваленте.

Напомним, рекордно увеличить объем ЗВР по итогам 2018 года удалось, прежде всего, благодаря получению Украиной транша МВФ и связанного финансирования. Так, поступления от МВФ, ЕС и Всемирного банка составляли 2,4 млрд долларов. Кроме того, в прошлом году правительство привлекло на внешних и внутренних рынках 6,1 млрд долларов.

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