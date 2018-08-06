Облигации для народа: как инициатива Минфина повлияет на курс гривни

Банкам все еще выгоднее давать депозиты, чем предоставлять услуги по ОВГЗ

И.о. главы Минфина Оксана Маркарова заявила об упрощении процесса покупки ОВГЗ населением, но детали будущего упрощения пока неизвестны. Пока понятно только то, что облигации собираются продавать через государственный ПриватБанк.

Сейчас, как пояснил сайту "Сегодня" аналитик "Альпари" Максим Пархоменко, эта сфера рынка не особо развита из-за незаинтересованности банков в продаже таких бумаг.

Как объяснил специалист, на данный момент любой гражданин может купить облигацию внутреннего заййма на вторичном рынке и заменить ее на депозит. На рынке также можно купить облигации, которые номинированы в доллары и таким образом закрыть вопрос с курсом гривни.

"Но данная услуга и дальше не особо будет продвигаться банками, поскольку их общий доход будет исчисляться размером комиссии и не более того. При этом, привлекая средства на депозит, банк сможет распоряжаться этими деньгами и зарабатывать значительно больше", – считает Пархоменко.

В целом, если покупку облигаций для украинцев упростят, это бы поспособствовало устойчивости национальной валюты, подчеркивает аналитик.

"На курс это могло бы оказать положительное влияние, поскольку люди, покупающие валюту для страхования своих средств, дополнительно еще могли бы получать процентные доходы. На гривню это не оказывало бы давления, поскольку покупки реальной валюты не производились", – пояснил Пархоменко.

Напомним, по данным Нацбанка, по состоянию на 1 августа в собственности физлиц находились гособлигации на 3,983 млрд грн, в том числе номинированные в иностранной валюте – на 2,671 млрд грн.

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