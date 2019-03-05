Обслуживание и погашение госдолга: Украина потратила более миллиарда долларов

По данным НБУ, поступления от размещения ОВГЗ частично компенсировали эти расходы

Фото: Pixabay

Обслуживание и погашение госдолга: Украина потратила более миллиарда долларов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/eaa/1d3/5c7eaa1d35a0c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/eaa/1d3/5c7eaa1d35a0c.jpg 2019-03-05T18:58:00+02:00 Финансы По данным НБУ, поступления от размещения ОВГЗ частично компенсировали эти расходы

Украина в феврале осуществила платежи по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте на общую сумму 1,285 млрд долларов (в эквиваленте). Об этом сегодня сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

По данным регулятора, 837,8 млн долларов (в эквиваленте) были направлены на обслуживание и погашение по облигациям внутреннего и внешнего государственного займа (ОВГЗ, 771,2 млн долларов), а также другим обязательствам Украины в иностранной валюте.

Кроме того, Кабинет министров и НБУ выполнили обязательства перед Международным валютным фондом в размере 447,6 млн долларов (в эквиваленте).

"Эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ в иностранной валюте, которые составили 302,7 млн долларов", – говорится в сообщении.

Напомним, по предварительным данным НБУ, международные (золотовалютные) резервы Украины по состоянию на 1 марта 2019 года составили 20,22 млрд долларов в эквиваленте. За месяц они сократились на 2,9%. Одна из причин – выполнение обязательств Украины по госдолгу.

По состоянию на 1 февраля золотовалютные резервы Украины составляли 20,82 млрд долларов в эквиваленте.

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