Обвал доллара замедлился: что будет с курсом через неделю

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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За неделю курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,5-1,4%. Гривня продолжает укрепляться, однако недельные темпы этого укрепления постепенно замедляются, сообщил сайту "Сегодня" старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Так, с прошлого понедельника, 23 сентября, официальный курс доллара снизился до 24,08 грн за неделю снизились с 24,19/24,46 до 24,01/24,29.

"На начавшейся неделе мы ожидаем умеренного снижения доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,8/24,1 грн", – отметил специалист.

Иосуб напомнил, что по прогнозам международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P), доллар подорожает уже к концу 2019 года и продолжит расти до 2022 года. В агентстве прогнозируют рост стоимости доллара к концу 2019 года до 27 грн, к концу 2020 года доллар будет стоить 27,5 грн, к концу 2021 года – 28 грн, а к концу 2021 года – 28,5 грн.

"Однако рост курса доллара за оставшиеся до конца года три месяца на 11,5% без существенного форс-мажора мы считаем излишне пессимистичным сценарием", – подчеркнул эксперт.

Напомним, в госбюджете-2019 расчеты производились, исходя из курса на конец 2019 года на уровне 29,4 грн/долл, а в проекте бюджета-2020 – уже 28,2 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

В целом, по данным НБУ, за 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. А в 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

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