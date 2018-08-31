Причины обвала гривни: эксперты разошлись во мнениях

В июле в Украине начал расти курс американского доллара, и украинская гривня стала терять позиции. Сайт "Сегодня" пообщался с экспертами и выяснил, какие факторы спровоцировали эти процессы.

По мнению экс-замглавы НБУ Сергея Яременко, обесценивание гривни пока нельзя считать обвалом. При этом девальвацию спровоцировал платежный баланс страны, который пока не находится "в минусе", но имеет негативную динамику. Так, платежный баланс за январь-июнь 2018 года сведен с профицитом всего в 307 млн долларов – это в 3,4 раза ниже профицита за аналогичный период 2017 года.

Как объяснил Яременко, в Украину заходит меньше валюты, поэтому доллар дорожает, а гривня дешевеет.

"Это платежный баланс – совокупность потоков из страны и внутрь страны, который складывается из инвестиций и международных займов, поступлений от международных организаций и платежей в сторону этих субъектов. ...Так, у МВФ [кредит] взяли и отдали, а пришло время платить уже другие. Точно так же и по инвестициям – что-то пришло, но по ранним уже необходимо платить. ...Второе – это торговый баланс и другие поступления от различных экспортно-импортных операций. Он тоже складывается не в ту сторону, которая нам необходима. Плюс – изменения цен на нефть, газ", – перечислил Яременко причины падения курса гривни.

По мнению эксперта, с этой ситуацией Нацбанк не смог справиться. Кроме того, как отмечает специалист, МВФ должен учитывать "позицию" гривни, прописанную в бюджете, – 30,1 грн/долл.

"Вот эта совокупность дала толчок тому, что Национальный банк не смог справиться с этой ситуацией. Тем более, если брать модель, в которой он работает, то он и не обязан удерживать курс. Мало того, в настоящем бюджете заложено, что курс должен был больше 30-ти. А МВФ всегда работало с оглядкой на это: зачем его держать, если в среднем по году он должен быть больше 30-ти", – дополняет экс-замглавы НБУ.

А вот директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что Нацбанк мог бы удержать гривню, но не сделал это, а вместо этого в пять раз увеличил лимиты на покупку валюты банками, чем, как считает эксперт, и спровоцировал падение национальной денежной единицы.

"С 1 июля Нацбанк в пять раз увеличил возможность банкам покупать валюту. И, если обратили внимание, в июле у нас начался рост доллара", – говорит эксперт.

Как считает аналитик группы "Альпари" Максим Пархоменко, во многом на нынешнюю ситуацию повлияли панические настроения среди украинцев.

"Основная причина роста доллара – это фиксация прибыли по нашим ОВГЗ внешними инвесторами в прошлом месяце. Это и привело к спросу на валюту. В таком случае в Украине активируются панические настроения, которые приводят к падению курса. Суть в том, что при наличии долларовой ликвидности ее держатели просто удерживают валюту до лучших времен, ожидая дальнейшего повышения курса гривни. В этом случае спрос, который остается, не покрывается предложением, и мы видим рост курса к более высоким отметкам. Данная тенденция может продолжаться до бесконечности, пока НБУ не проведет валютные интервенции, что позволит стабилизировать рынок", – объясняет Пархоменко.

Кроме того, ранее назывались другие причины негативной динамики курса гривни. Например, по мнению директора департамента открытых рынков Сергея Пономаренко, падение гривни связано с традиционными для конца августа возмещениями Министерством финансов бизнесу налога на добавленную стоимость (НДС).

"За последние три дня (до 28 августа. – Ред.) объем таких выплат составил 6,9 млрд грн. После получения возмещения экспортеры обычно сокращают предложение валюты на рынке, поскольку их потребности в гривне временно значительно уменьшаются", – рассказал Пономаренко.

Еще одним фактором, который заметно влияет на курс гривни на межбанке, является существование "черного рынка" агробизнеса. Об этом заявил замглавы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий.

"Я хотел бы сказать об одном факторе, который сильно влияет на наличный рынок. Мы [соответствующий спрос/предложение] формально называем "населением", но мы понимаем, что населения там не так много. Тогда как определяющее влияние оказывает так называемый "черный рынок" агробизнеса", - сказал Чурий.

Напомним, ранее НБУ официально объяснил взлет курса доллара в Украине. Кроме того, эксперты спрогнозировали, каким будет курс доллара осенью и посоветовали украинцам, как сохранить сбережения в условиях девальвации гривни: