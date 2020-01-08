Офис генпрокурора занялся кредитом госбанка на 1,3 млрд гривен

Руслан Рябошапка / Фото: president.gov.ua

Прокуратура обратилась в суд с иском в интересах государства и Укрэксимбанка о признании недействительным договора на сумму более 1,3 млрд гривен. Ответчик – одно из частных акционерных обществ, которое получило кредит у государственного банка на чрезмерно выгодных условиях. Такая информация опубликована на сайте Офиса генерального прокурора.

"Установлено, что между Укрэксимбанком и частным обществом в 2018 году был подписан кредитный договор, который предусматривал замену для предприятия-должника обязательств на новые, в том числе со значительной отсрочкой конечного срока погашения долга – до 25 декабря 2031 года. При этом был существенно уменьшен размер процентов за пользование кредитом", – пояснили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

В прокуратуре добавили, что Специализированная антикоррупционная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, которое расследуется детективами Национального антикоррупционного бюро Украины, по факту злоупотребления своим служебным положением должностными лицами Укрэксимбанка.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в конце июля 2019 года в помещениях компании "Богдан Моторс" детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) провели обыски по делу о злоупотреблении служебным положением лицами Укрэксимбанка.

16 ноября сотрудники Службы безопасности Украины по поручению Генпрокуратуры задержали главу Укрэксимбанка в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (отмывание доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Общую сумму ущерба, который банкир нанес государству, оценили в 100 млн долларов.

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В декабре 2019 года проведенное Национальным банком Украины стресс-тестирование показало, что в системе остается несколько банков, в том числе два государственных, с потенциальными существенными проблемами. В Нацбанке сообщили, что оценивают потребность в капитале государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка по итогам стресс-теста в таких объемах: 23,3 млрд грн – при базовом сценарии и 45,8 млрд грн – при неблагоприятном сценарии.

НБУ потребовал быстрых решений от независимых наблюдательных советов, направленных на расчистку балансов от неработающих кредитов, изменение бизнес-моделей, оптимизацию операционных расходов.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине более 500 млрд грн проблемных задолженностей в результате банковских махинаций.

Как сообщали новости "Сегодня", 19 июля НАБУ проводило обыски по хищениям в "оборонке". Следственные действия проходили в помещениях "Богдан Моторс" и спортивном комплексе "5 элемент".

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