Офисы крупнейшего банка Германии обыскивают из-за отмывания денег

Сегодня, 16:05

Преступные схемы связывают с "панамским сканадалом" и российскими политиками

Фото: AFP
Фото: AFP

Шесть офисов самого крупного банка Германии – Deutsche Bank – обыскивают во Франкфурте. Об этом сообщила прокуратура Германи. К обыскам привлечены 170 полицейских, следователей и налоговиков, передает агентство Reuters

Deutsche Bank подозревают в отмывании денег, связанном с "панамскими бумагами", которые попали в СМИ в 2016 году. По данным прокуратуры, следователи изучают деятельность двух сотрудников Deutsche Bank, которые, как утверждается, помогли клиентам создать офшорные фирмы для отмывания денег. Правоохранители изъяли из Deutsche Bank письменные и электронные деловые документы, продолжаются дальнейшие расследования.

По данным источников Reuters, предварительные итоги внутреннего расследования Deutsche Bank показали, что в период с 2007 по 2015 годы немецкий банк в общей сложности перевел средства на сумму 150 млрд долларов, связанные с Danske Bank. Днем ранее бывший сотрудник эстонского отделения Danske Bank Говард Уилкинсон заявил о том, что Deutsche Bank был крупным банком-корреспондентом Danske Bank при переводе средств в США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для Danske Bank скандальная история с отмыванием денег началась еще в 2013 году с доноса неназванного сотрудника (или группы сотрудников) в Эстонии. С этого времени руководство занялось длительным расследованием ситуации, повлиявшим на банковскую деятельность во всей Европе.

Схема по отмыванию денег, с которой были связаны двоюродный брат Владимира Путина Игорь Путин и ФСБ, вскрылась и после этого в 2013 году эстонское отделение крупнейшего датского банка Danske Bank закрыло счета нескольких компаний.

Ранее СМИ сообщали, что Deutsche Bank планирует разорвать контакты с Россией в случае невыполнения правил "знай своего клиента" в отношении прозрачности данных.
банки, отмывание денег, обыски, Deutsche Bank, Danske Bank

Вы сейчас просматриваете новость "Офисы крупнейшего банка Германии обыскивают из-за отмывания денег". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Дело обрастает новыми подробностями. Фото: pixabay

В деле об отмывании российских денег в Эстонии всплыло убийство замглавы центробанка РФ - СМИ

12 Октября, 02:43

Летом 2006 года, за три месяца до убийства, Козлов уехал в Эстонию, чтобы предупредить ее власти о беспрецедентной схеме отмывания денег

Криптовалюта

Фото: pixabay

Через европейские банки проводятся сделки в криптовалюте на десятки миллионов евро - расследование

9 Октября, 07:17

Расследование затрагивает сделки на суммы, превышающие 80 000 евро
Загрузка...

Россия

Фото: pixabay

Раскрыта одна из схем отмывания российских денег через банк Дании

8 Октября, 08:55

Журналисты получили доступ к служебной записке, которая показывает, как именно могли проводиться финансовые махинации начиная с 2013 года

США

США начали новое расследование. Фото: GETTY

Минюст США заинтересовался финансовыми махинациями окружения Путина в Европе

4 Октября, 12:35

В настоящий момент Danske Bank, который оказался причастен к отмыванию денег, сотрудничает с властями США
Загрузка...