Офисы крупнейшего банка Германии обыскивают из-за отмывания денег

Шесть офисов самого крупного банка Германии – Deutsche Bank – обыскивают во Франкфурте. Об этом сообщила прокуратура Германи. К обыскам привлечены 170 полицейских, следователей и налоговиков, передает агентство Reuters

Deutsche Bank подозревают в отмывании денег, связанном с "панамскими бумагами", которые попали в СМИ в 2016 году. По данным прокуратуры, следователи изучают деятельность двух сотрудников Deutsche Bank, которые, как утверждается, помогли клиентам создать офшорные фирмы для отмывания денег. Правоохранители изъяли из Deutsche Bank письменные и электронные деловые документы, продолжаются дальнейшие расследования.

По данным источников Reuters, предварительные итоги внутреннего расследования Deutsche Bank показали, что в период с 2007 по 2015 годы немецкий банк в общей сложности перевел средства на сумму 150 млрд долларов, связанные с Danske Bank. Днем ранее бывший сотрудник эстонского отделения Danske Bank Говард Уилкинсон заявил о том, что Deutsche Bank был крупным банком-корреспондентом Danske Bank при переводе средств в США.

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Для Danske Bank скандальная история с отмыванием денег началась еще в 2013 году с доноса неназванного сотрудника (или группы сотрудников) в Эстонии. С этого времени руководство занялось длительным расследованием ситуации, повлиявшим на банковскую деятельность во всей Европе.

Схема по отмыванию денег, с которой были связаны двоюродный брат Владимира Путина Игорь Путин и ФСБ, вскрылась и после этого в 2013 году эстонское отделение крупнейшего датского банка Danske Bank закрыло счета нескольких компаний.

Ранее СМИ сообщали, что Deutsche Bank планирует разорвать контакты с Россией в случае невыполнения правил "знай своего клиента" в отношении прозрачности данных.