Курс доллара рванул вверх: эксперты объяснили, что произошло

Отставка Кабмина на курс не повлияет, а вот держатели ОВГЗ – да, говорят специалисты

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

В Верховной Раде на заседании планируют услышать отчет Кабмина и рассмотреть вопрос отставки премьера. Окажет ли это событие давление на курс, "Сегодня" расспросили у экспертов.

"Сама отставка Кабмина никак не повлияет на курс", – говорит Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital.

Учитывая сезонность курса гривни, с средины июля доллар начнет расти, говорит эксперт. Однако сейчас начали действовать и другие факторы, из-за которых курс доллара вырос до рекорда за месяц.

"Сейчас мы видим давление на гривню. И оно вызвано не сезонными факторами, а опасением финансистов... Мы увидели, что если на протяжении пары последних месяцев гривню поддерживали иностранцы, которые заходили в украинские ценные бумаги, то сейчас мы видим прямо противоположную тенденцию – они начали уходить. Выход иностранцев из украинских ОВГЗ начал давить на курс. Падение гривни на 50 копеек на этой неделе вызвано именно этим", – объяснил Фурса.

По словам финансового аналитика Алексея Куща, в ближайшее время нерезиденты будут репатриировать доходы за границу.

"Они будут покупать валюту на межбанковском рынке и гривня начнет девальвировать. Ближайшая точка – 27 грн/долл. в июле. Но экономически обоснованный курс, исходя из экономических факторов – 28 грн/долл.", – отметил Кущ.

"Базовый сценарий – если без проблем и если мы сотрудничаем с МВФ, то на конец года под действием всех факторов вряд ли мы уйдем глубже, чем 29 грн/долл.", – резюмирует Фурса.

Ранее эксперты также спрогнозировали, как выход Украины Clearstream повлияет на курс гривни.

Кроме того, специалисты объяснили, почему весной-2019 укрепилась гривня, надолго ли это и каким может быть курс, если Украина не получит транш МВФ:

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