Опубликован график рассмотрения в Раде проекта бюджета на 2020 год

/ Фото: Сегодня

Верховная Рада планирует не позднее 1 декабря принять как закон проект государственного бюджета на 2020 год.

Об этом говорится в ориентировочном графике рассмотрения проекта госбюджета, обнародованном на сайте парламента.

"В случае принятия Верховной Радой соответствующего решения, не позднее 1 декабря состоится рассмотрение и принятие проекта закона о государственном бюджете Украины на 2020 год в третьем чтении и в целом как закона на пленарном заседании Верховной Рады", – сообщает информационное управление аппарата ВР.

В то же время отмечается, что рассмотрение и принятие госбюджета-2020 в первом чтении состоится 18 октября на пленарном заседании Рады.

Реклама

Далее, в течение 21 октября – 3 ноября, Кабинет министров Украины с участием уполномоченных представителей Комитета ВР по вопросам бюджета будут заниматься его подготовкой ко второму чтению, которое запланировано на 15 ноября.

Ориентировочный график рассмотрения проекта закона о государственном бюджете Украины на 2020 год одобрен на заседании Комитета по вопросам бюджета 6 сентября 2019 г.

Как сообщалось, на официальном портале Верховной Рады обнародован законопроект №2000 о государственном бюджете Украины на 2020 год. Документ был представлен и зарегистрирован 15 сентября.

Документом предусматриваются доходы государственного бюджета на 2020 год в сумме 1079,5 млрд грн, в том числе общего фонда – 962,7 млрд грн, расходы – в сумме 1170 млрд грн. Платежи по государственному долгу в 2020 году составят около 438,1 млрд грн, из которых обслуживание государственного долга – 145,2 млрд грн, погашение государственного долга – 292,9 млрд грн. В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что подготовка проекта госбюджета на следующий год входит в число ключевых задач нового правительства.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама