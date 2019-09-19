Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,67
27,27

Опубликован график рассмотрения в Раде проекта бюджета на 2020 год

19 сентября, 00:39

Принятие бюджета-2020 планируется не позднее 1 декабря

/ Фото: Сегодня

Верховная Рада планирует не позднее 1 декабря принять как закон проект государственного бюджета на 2020 год.

Об этом говорится в ориентировочном графике рассмотрения проекта госбюджета, обнародованном на сайте парламента.

"В случае принятия Верховной Радой соответствующего решения, не позднее 1 декабря состоится рассмотрение и принятие проекта закона о государственном бюджете Украины на 2020 год в третьем чтении и в целом как закона на пленарном заседании Верховной Рады", – сообщает информационное управление аппарата ВР.

В то же время отмечается, что рассмотрение и принятие госбюджета-2020 в первом чтении состоится 18 октября на пленарном заседании Рады.

Реклама

Далее, в течение 21 октября – 3 ноября, Кабинет министров Украины с участием уполномоченных представителей Комитета ВР по вопросам бюджета будут заниматься его подготовкой ко второму чтению, которое запланировано на 15 ноября.

Ориентировочный график рассмотрения проекта закона о государственном бюджете Украины на 2020 год одобрен на заседании Комитета по вопросам бюджета 6 сентября 2019 г.

В тренде
Вятрович уволен, доллар дешевеет, Кабмин успокаивает субсидиантов: итоги дня

Как сообщалось, на официальном портале Верховной Рады обнародован законопроект №2000 о государственном бюджете Украины на 2020 год. Документ был представлен и зарегистрирован 15 сентября.

Документом предусматриваются доходы государственного бюджета на 2020 год в сумме 1079,5 млрд грн, в том числе общего фонда – 962,7 млрд грн, расходы – в сумме 1170 млрд грн. Платежи по государственному долгу в 2020 году составят около 438,1 млрд грн, из которых обслуживание государственного долга – 145,2 млрд грн, погашение государственного долга – 292,9 млрд грн.

В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что подготовка проекта госбюджета на следующий год входит в число ключевых задач нового правительства.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Рада график рассмотрение бюджет-2020

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Нацбанке назвали главную цель атак на Гонтареву
В Нацбанке назвали главную цель атак на ГонтаревуПолитика
В главном офисе ПриватБанка прошли обыски: стали известны подробности (дополнено)
В главном офисе ПриватБанка прошли обыски: стали известны подробности (дополнено)Украина
Гривня бьет рекорды укрепления: когда тренд развернется
Гривня бьет рекорды укрепления: когда тренд развернетсяФинансы
Налоговая амнистия все ближе: все подробности законопроекта, который внесли в Верховную Раду
Налоговая амнистия все ближе: все подробности законопроекта, который внесли в Верховную РадуБизнес
Украина без налички: зачем и когда хотят убрать бумажные деньги
Украина без налички: зачем и когда хотят убрать бумажные деньгиФинансы
Миссия МВФ: каких реформ потребуют от Украины в обмен на кредит
Миссия МВФ: каких реформ потребуют от Украины в обмен на кредитЭкономика

Новости партнеров

Loading...