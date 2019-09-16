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На сайте Рады появился текст проекта госбюджета на 2020 год

16 сентября, 15:40

Документ обнародован на сайте парламента 16 сентября

Фото: Верховная Рада Украины

Фото: Верховная Рада Украины

На официальном портале Верховной Рады опубликован проект закона о государственном бюджете Украины на 2020 год, который презентовал Кабинет министров накануне(№ 2000).

Документ поступил в парламент 15 сентября, в тот же день был передан на рассмотрение руководству, а сегодня, 16 сентября, был направлен на рассмотрение профильному комитету.

Проект закона предусматривает доходы госбюджета в размере 1,079 трлн грн, в том числе общего фонда – 962,7 млрд грн, а расходы – на сумму 1,170 трлн грн.

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Предельный объем дефицита предлагается установить на уровне 95,13 млрд грн.

Кабмин предлагает парламенту утвердить повышение минимальной заработной платы с 1 января до 4723 грн, а прожиточного минимума – до 2027 грн (с 1 января), 2118 грн (с 1 июля) и 2189 грн (с 1 декабря).

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Новости "Сегодня" писали, что, по словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, Кабмин представит проект закона в парламенте в пятницу, 20 сентября. Он выразил надежду, что это компенсирует Час вопросов к правительству, который должен был состояться в пятницу, так как бюджетный процесс – "очень серьезный вызов как для парламента, так и для Кабинета министров Украины".

Мы также сообщали, что платежи по госдолгу в следующем году запланированы в размере 438,1 млрд грн, из которых обслуживание госдолга – 145,2 млрд грн, а его погашение – 292,9 млрд грн.

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Источник: Сегодня

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