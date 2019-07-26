Сделать стартовой
25,49
28,33
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Финансовые новости

Госдолг Украины пользуется спросом: эксперт оценил грядущий выпуск евробондов

26 июля, 14:13

Страну ждут очередные выплаты иностранным кредиторам

Фото из архива "Сегодня"
Фото из архива "Сегодня".

Кабинет министров Украины поручил Минфину осуществить два выпуска еврооблигаций на сумму 250 млн евро. Кроме того, Нацбанк ожидает, что осенью Украина еще раз выйдет на рынок внешних заимствований с размещением евробондов на миллиард долларов. Оценить долговую политику властей сайт "Сегодня" попросил экспертов.

Замдиректора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило отметил: долговой менеджмент в Украине ограничен принятым госбюджетом.

"Есть план займа, бюджет, где предусмотрено, во-первых, финансирование непосредственно дефицита, а во-вторых, финансирование госдолга. Поэтому это плановые вещи", – сказал он.

В то же время, по словам эксперта, возникает вопрос: почему решили разместить именно евробонды, а не облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Жалило предположил, что выход на рынок внешних заимствований обусловлен требованием погашения части госдолга.

"Почему именно евробонды? Потому что сейчас наблюдается спрос на государственные ценные бумаги внутри страны (т.е. гривневые, а не валютные. – Ред.), прежде всего со стороны нерезидентов. А выход на рынок еврооблигаций нужен для того, чтобы обслуживать внешний долг (в инвалюте. – Ред.).  Думаю, речь идет об этом. На осень приходится очередной транш проплат", - отметил Жалило.

Спрос при этом высок не только на ОВГЗ – при размещении евробондов в июне он превысил предложение в шесть раз.Такая тенденция, по словам Жалило, обусловлена высокой платой за пользование займом.

"Спрос большой, потому что высокая доходность. Еврооблигации тоже под проценты высокие (в октябре-2018 – 9-9,75%. – Ред.). Но последнее размещение было под меньший процент – более-менее приемлемый (в июне-2019 – 6,75%. – Ред.)", – отметил аналитик.

В дальнейшем интерес к долгу Украины со стороны иностранных инвесторов будет расти, прогнозирует Жалило.

"Поскольку глобальная экономика движется в сторону возможного замедления, – объяснил он, – то ожидается, что ведущие Центральные банки будут смягчать свою монетарную политику. В частности, это касается США. Если [произойдет] снижение процентной ставки, то снизится интерес к их ценным бумагам – это значит смещение в сторону развивающихся рынков, где процент выше".

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в конце октября 2018 года Украина выпустила две серии еврооблигаций на общую сумму 2 млрд долларов(пятилетние – на 750 млн долларов, десятилетние – на 1,25 млрд долларов). Покупателями были в основном инвесторы из двух стран – Великобритании и США.

20 июня 2019 года Украина завершила размещение первых за 15 лет еврооблигаций в евро. Таким образом, страна получила от размещения бондов миллиард евро, которые были перечислены на счета Госказначейства и использованы для финансирования госбюджета.

По мнению экспертов, одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц остаются другие ценные госбумаги – облигации внутреннего государственного займа. "Сегодня" разбирались, сколько можно заработать, покупая такие облигации:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег НБУ, кредиты, Минфин, госдолг, евробонды, еврооблигации

Вы сейчас просматриваете новость " Госдолг Украины пользуется спросом: эксперт оценил грядущий выпуск евробондов". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иностранные инвесторы резко нарастили вложения в украинские гособлигации

Вчера, 20:56

С начала года портфель ОВГЗ вырос почти в 12 раз

Спрос на кредиты: украинские банкиры озвучили оптимистичные ожидания

Вчера, 19:13

Итоги опроса кредитных менеджеров 50 банков опубликовал Нацбанк

Украина нарастила госдолг в долларах, но сократила в гривнях

Вчера, 15:29

Данные по итогам июня обнародовало Министерство финансов

Ключевая ставка по депозитам в ЕС осталась "минусовой": зачем это нужно

Сегодня, 13:52

Европейский центробанк принимает меры для ускорения инфляции

Медики назвали самые "вредные" каши

Врачи назвали 12 признаков больных почек

Селена Гомес объяснила почему она сильно поправилась

Марианская впадина: неразгаданные секреты бездны

10 карьерных страхов, которые тянут нас назад

Ромарио всегда был ловеласом. Он имел 3 жены и еще больше романов

Почему организм перестает бороться со старением, выяснили ученые

Новые сериалы «Марвел» о супергероях

Миллион тенге за пост в Instagram: Байзакова о своем заработке

«Беверли-Хиллз 90210» возвращается на экраны

Вот почему старые швейные машинки особо ценные для антикваров

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Хитрости инфляции в Украине: услуги дорожают, телевизоры дешевеют

Сегодня, 07:51

В июне 2019 года впервые в этом году зафиксирована дефляция

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

24 июля, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

"Украинцы, которые жалуются на бедность, не были в реально бедных странах": интервью с Ольгой Купец

24 июля, 07:37

"Когда я вернулась в Украину, я себе сказала – никогда в жизни я не буду называть нашу страну бедной", – рассказывает экономист

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

24 июля, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Выяснилось, почему Алибасов выпил средство для очистки труб

5 продуктов, помогающих быстро засыпать

Жены звезд Боруссии делятся эффектными фото с отдыха на Гавайях
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь