Госдолг Украины пользуется спросом: эксперт оценил грядущий выпуск евробондов

Страну ждут очередные выплаты иностранным кредиторам

Фото из архива "Сегодня".

Кабинет министров Украины поручил Минфину осуществить два выпуска еврооблигаций на сумму 250 млн евро. Кроме того, Нацбанк ожидает, что осенью Украина еще раз выйдет на рынок внешних заимствований с размещением евробондов на миллиард долларов. Оценить долговую политику властей сайт "Сегодня" попросил экспертов.

Замдиректора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило отметил: долговой менеджмент в Украине ограничен принятым госбюджетом.

"Есть план займа, бюджет, где предусмотрено, во-первых, финансирование непосредственно дефицита, а во-вторых, финансирование госдолга. Поэтому это плановые вещи", – сказал он.

В то же время, по словам эксперта, возникает вопрос: почему решили разместить именно евробонды, а не облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Жалило предположил, что выход на рынок внешних заимствований обусловлен требованием погашения части госдолга.

"Почему именно евробонды? Потому что сейчас наблюдается спрос на государственные ценные бумаги внутри страны (т.е. гривневые, а не валютные. – Ред.), прежде всего со стороны нерезидентов. А выход на рынок еврооблигаций нужен для того, чтобы обслуживать внешний долг (в инвалюте. – Ред.). Думаю, речь идет об этом. На осень приходится очередной транш проплат", - отметил Жалило.

Спрос при этом высок не только на ОВГЗ – при размещении евробондов в июне он превысил предложение в шесть раз.Такая тенденция, по словам Жалило, обусловлена высокой платой за пользование займом.

"Спрос большой, потому что высокая доходность. Еврооблигации тоже под проценты высокие (в октябре-2018 – 9-9,75%. – Ред.). Но последнее размещение было под меньший процент – более-менее приемлемый (в июне-2019 – 6,75%. – Ред.)", – отметил аналитик.

В дальнейшем интерес к долгу Украины со стороны иностранных инвесторов будет расти, прогнозирует Жалило.

"Поскольку глобальная экономика движется в сторону возможного замедления, – объяснил он, – то ожидается, что ведущие Центральные банки будут смягчать свою монетарную политику. В частности, это касается США. Если [произойдет] снижение процентной ставки, то снизится интерес к их ценным бумагам – это значит смещение в сторону развивающихся рынков, где процент выше".

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в конце октября 2018 года Украина выпустила две серии еврооблигаций на общую сумму 2 млрд долларов(пятилетние – на 750 млн долларов, десятилетние – на 1,25 млрд долларов). Покупателями были в основном инвесторы из двух стран – Великобритании и США.

20 июня 2019 года Украина завершила размещение первых за 15 лет еврооблигаций в евро. Таким образом, страна получила от размещения бондов миллиард евро, которые были перечислены на счета Госказначейства и использованы для финансирования госбюджета.

По мнению экспертов, одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц остаются другие ценные госбумаги – облигации внутреннего государственного займа. "Сегодня" разбирались, сколько можно заработать, покупая такие облигации:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Госдолг Украины пользуется спросом: эксперт оценил грядущий выпуск евробондов". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"