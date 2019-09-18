Ощадбанк получил документы по взысканию с России убытков за крымские активы

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Ощадбанк получил исполнительные документы для взыскания компенсации с России на территории Украины. Об этом в среду, 18 сентября, информирует пресс-служба государственного банка.

В сообщении говорится, что документы получены согласно постановлению Киевского апелляционного суда от 17 июля 2019 года, который удовлетворил заявление банка о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения Международного арбитража от 26 ноября 2018 года по компенсации убытков Ощадбанка из-за оккупации Крыма.

Речь идет о сумме около 1,3 млрд долларов плюс проценты, которые начисляются ежедневно до момента исполнения решения.

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"В настоящее время Ощадбанк осуществляет все необходимые процессуальные действия для открытия исполнительного производства и надлежащей защиты своих интересов, которые были нарушены в результате незаконных действий Российской Федерации на территории Крыма, и возмещения причиненных убытков", – сказано в сообщении.

Новости "Сегодня" писали, что Россия не признала решение Международного арбитража по иску Ощадбанка в связи с якобы отсутствием у него юрисдикции на рассмотрение такого иска. Соответственно, платить Москва отказалась.

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