В Украине разобрали "теплые кредиты": банки останавливают выдачу займов

Украинцы все активнее используют "теплые кредиты" — на замену окон, утепление стен, обновление крыши в домах и квартирах, — которые позволили энергоэффективно модернизировать жилища и снизить счета за комуслуги. Настолько активно, что средства, предусмотренные на такие займы, исчерпаны.

Как сообщил глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергей Савчук, с начала 2018 года по "теплым кредитам" возмещено 270 млн гривен. За все время действия программы ее участники получили 2,3 млрд гривен компенсаций из госбюджета

"Фактически сейчас банки не кредитуют это направление. Но я уверен, что на следующий год будут заложены средства. Лимиты по частным домовладениям были исчерпаны еще раньше, чем по ОСМД", – заявил Савчук.

"Сегодня" решила разобраться, стоит ли украинцам надеяться на финобеспечение программ теплого кредитования осенью.

По данным Госэнергоэффективности, с ноября-2014 (начало действия программы) и по август-2018 простые граждане и представители объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) оформили более 296 тыс. займов на сумму свыше 6 млрд грн. Причем динамика роста популярности "теплых кредитов" внушительная — еще год назад украинцы смогли получить лишь 225 тыс. займов на 3,9 млрд грн (см. инфографику).

Правда, высокий спрос граждан на энергоэффективное улучшение домов в кредит столкнулся с обратной стороной медали — выделяемые государством средства на теплые кредиты заканчиваются, как правило, летом. И этот год не стал исключением: в июне — августе банки понемногу сворачивали выдачу займов.

Банки

В финучреждениях ут­­верждают: госсредства, предусмотренные для выдачи "теплых кредитов" исчерпаны. В банках все же готовы возобновить кредитование, если из бюджета будут выделены дополнительные суммы. Ощадбанк уже обратился в Кабмин и в Госагентство по энергоэффективности с ходатайством о выделении допбюджета на эту программу.

"Но Ощадбанк и далее кредитует население и ОСМД с целью покупки негазовых котлов и энергосберегающих материалов. Это происходит вне рамок госпрограммы, а в условиях действующих кредитных программ банка и региональных компенсационных программ", — пояснили в финучреждении.

В свою очередь, в ПриватБанке сообщили, что выделенный из бюджета лимит компенсации для ОСМД банк полностью исчерпал до середины июня.

"Если правительство примет решение о выделении допсредств, банк продолжит кредитование клиентов под компенсации", — отметили в пресс-службе банка.

Деньги

Как пояснили "Сегодня" в Гос­­энергоэффектив­­ности, в 2018-м государство выделило на "теплые кредиты" для ОСМД 190 млн грн.

"Это почти по­­ловина от общей суммы выделенных бюджетных средств на программу в этому году — около 400 млн грн. Таким образом, было предусмотрено оказать поддержку большему ко­­личеству ОСМД и стимулировать их к внедрению комплексных мероприятий по энергоэффективности", — уточнили в пресс-службе ведомства.

Также в 2018-м владельцы частных домов смогли оформить теплые займы в пределах выделенных государством 209,9 млн грн.

Эти деньги позволили выдать 20 414 кредитов для частных до­­мов и 1161 займ для ОСМД. Но эти средства были практически полностью исчерпаны в августе.

"Практически все уполномоченные банки (ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Укр­­эксимбанк. — Авт.) прекратили прием новых заявок с начала августа. Ориентировочная годовая потребность в финансировании всей программы "теплых кредитов" для населения и ОСМД составляет 2,118 млрд грн. Сейчас продолжается работа с главными распорядителями бюджетных средств — Минрегионом и Минфином — в части поиска решений по привлечению допсредств из госбюджета", — акцентировали в Госэнергоэффективности.

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Взаймы: чаще берут в Днепре, мало — в Чернигове

В Госэнергоэффективности оценили средний портрет домовладельца и представителя ОСМД, берущих "теплые кредиты" для проведения энергоэффективных мероприятий. Так, владельцы домов чаще берут взаймы в Сумской (25 956 кредитов), Киевской (22 419) и Львовской (22 246) областях. А реже договоры оформляются в Луганской (6040), Николаевской (6494) и Херсонской (7180). При этом в 2018-м средний чек "теплого кредита" для индивидуальных домов составил 30 тыс. грн. А если учесть весь период (с 2014 по 2018 г.) предоставления займов для квартир и частных домов, средняя "температура по больнице" составила 18,6 тыс. грн.

Если говорить об ОСМД, то организации чаще берут "теплые кредиты" в Днепропетровской (307 кредитов), Запорожской (264) и Ровенской (248) областях. При этом реже займы готовы оформлять в Луганской (12), Черниговской (22) и Хмельницкой (30) областях. В то же время средний размер "теплых займов" для ОСМД составляет 297 тыс. грн. А за все время (с 2015 по 2018 г.) действия госпрограммы кредитования для многоэтажек — средний чек тянул на 231 тыс. грн.

Эксперты считают, что портрет заемщика демонстрирует высокую готовность украинцев оформлять "теплые кредиты".

"Это радует, ведь люди готовы сотрудничать с государством с целью утепления стен и замены окон. И это помогает существенно экономить на текущих коммсчетах. Наверняка, спрос на программы "теплого кредитования" будет расти. Главное, чтобы государство смогло выделить средства на эти цели", — уверен экономист Андрей Забловский.

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Отказы

Несмотря на популярность "теплых кредитов", в банках фиксируют и случаи отказа.

"Отказов немного. Основная причина: несоответствие выбранного клиентом товара товарам из перечня действующих кредитных программ банка или правительства, а также недостаточная платежеспособность или отрицательная кредитная история", — уточнили в "Ощадбанке".

Альтернативы

Для тех ОСМД, которые по каким-то причинам не смогли взять "теплый кредит", существует еще две альтернативы финансирования энергоэффективных проектов. Во многих городах Украины сейчас действуют муниципальные программы вроде 70/30 или 60/40, когда бо́льшую часть стоимости энергоэффективного проекта на уровне всего дома финансирует местный бюджет, а меньшую часть – жители дома.

Также Госэнергоэффективности ведет активную информационную кампанию о возможностях финансирования проектов термомодернизации многоквартирных домов за средства инвесторов – энергосервисных компаний (ЭСКО). По данным госоргана, уже более 100 ОСМД по всей Украине заинтересовались возможностью привлечения инвестиций в свою термомодернизацию с помощью энергосервиса.

"Механизм энергосервиса предполагает, что ЭСКО-инвестор финансирует и выполняет "под ключ" энергоэффективный проект, а главное – гарантирует достижение экономии энергоресурсов. ЭСКО берет на себя все риски успешности проекта и достижения экономии, не требует залогов, отсутствуют комиссии. Услуги энергосервиса клиенты (в данном случае жители ОСМД) оплачивают из сэкономленных средств либо по фиксированной ставке из расчета на метр квадратный, что оговаривается в контракте", – говорит директор ДТЭК ЭСКО Евгений Бушма.

Для домохозяйств помимо "теплых кредитов", предусмотренных для мероприятий по экономии тепловой энергии и газа, существует возможность получения потребительского кредита на установку двузонных счетчиков электроэнергии. Как известно, можно экономить до 50% семейных расходов на электроэнергию при помощи комплексного подхода: установить двузонный счетчик электроэнергии, чтобы платить в 2 раза меньше за электроэнергию с 23:00 до 07:00, с помощью "умных" розеток с таймерами или возможностью управления через интернет настроить автоматическое включение и выключение электроприборов, а также использовать LED-лампы, которые до 8 раз экономичнее обычных ламп накаливания, светят ярче и могут служить несколько лет.