Остатки в госказне выросли почти на 70% : названы причины

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На конец апреля остатки на едином казначейском счете достигли 17,6 млрд грн, что является самым высоким показателем в этом году. Об этом сообщили в аналитическом центре "СASE-Украина", отметив рост по сравнению с предыдущим месяцем составил на 67,7% (7,1 млрд грн).

В то же время, если сравнивать показатели с апрелем 2019 года, то остатки год назад были на 19,1 млрд выше.

При этом объем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в апреле несколько вырос по сравнению с мартом – на 13% или 1,4 млрд грн и составил 12 млрд грн (а год к году почти не изменился).

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"Не исключено, что рост остатков объясняется тем, что правительство притормозило расходы в апреле, в ожидании значительных выплат по госдолгу в мае. Также следует учесть, что в начале апреля в бюджет поступил крупный разовый платеж от Национального банка Украины – прибыль за прошлый год в размере 42,7 млрд грн", – сказал экономический эксперт центра Василий Поворозник.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Государственной казначейской службе обнародовали информацию о доходах госбюджета в апреле, которые снизились на 11,6%. Как отмечает казначейство, таможня в апреле принесла 19,55 млрд грн. Это на 36,4% меньше от запланированного. Налоговые поступления в апреле составили 26,68 млрд грн, что на 16,2% меньше плана.

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Госбюджет Украины за январь-март 2020 года сведен с дефицитом 32,7 млрд грн. По общему фонду дефицит составил 37,5 млрд грн.

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Украина уменьшила госдолг в долларах, а гривневая задолженность перед кредиторами, наоборот, увеличилась.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Национальный банк Украины обнародовал календарь плановых платежей по внешнему долгу. В 2020 году Украине предстоит выплатить по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте 17 млрд долларов. Пиковые выплаты приходятся на первый квартал – 5,415 млрд долларов, и на третий квартал – 5,237 млрд долларов.

Напомним, для получения новой программы Международного валютного фонда Киеву остается согласовать текст меморандума и принять во втором чтении закон о банковской деятельности.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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