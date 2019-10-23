От 25 до 35: эксперт объяснил, каким будет курс доллара через год

/ Фото: stocksnap.io

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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины анонсировало изменение прогноза курса доллара, показатели которого будут использоваться при расчетах для финальной версии бюджета-2020. В ведомстве заверили, что учтут осеннее укрепление гривни и обратят внимание на изменение макроэкономического прогноза в целом.

Опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты согласны, что курс доллара и в 2019, и в 2020 годах будет зависеть от сценария, по которому пойдет развитие украинской экономики. При этом на гривню влияет множество факторов, а курс, по прогнозам, может в итоге оказаться в диапазоне от 25 до 35 грн/долл. – опять же в зависимости от экономических условий.

"Отношение к гривне заметно улучшилось за последний год за счет возвращения экономики к росту и на фоне резкого торможения инфляции. В этих условиях инвесторы все с большим интересом смотрят на доходность активов в национальной валюте. Их не останавливает тот факт, что НБУ с апреля [по сентябрь] снизил учетную ставку с 18 до 16,5%. Это все равно очень высокий уровень на фоне стремящихся к нулю ставок по основным мировым валютам. Благоприятную для инвесторов картину дополняют прогнозы МВФ, обещающие рост украинской экономики выше 3% в ближайшие несколько лет. Если эти прогнозы подтвердятся, пара гривня/доллар вполне может курсировать в диапазоне 25-28 грн, устремившись к сентябрю-2020 к нижней его границе и развернувшись к росту после. Более экстремальный негативный сценарий предполагает эскалацию торговых войн и неконтролируемое распространение их последствий на мировые рыки. В данном случае курс может не только пересечь отметку 30 грн за доллар, но и закончить 2020 год вблизи 35 грн/долл.", – считает экономический эксперт, глава "EXANTE Украина" Владимир Позний.

Подробнее о курсе доллара в Украине читайте на сайте "Сегодня" – Валютный прогноз: продолжит ли гривня укрепляться в 2020 году

Напомним, в госбюджете-2019 расчеты производились, исходя из курса на конец 2019 года на уровне 29,4 грн/долл, а в проекте бюджета-2020 – уже 28,2 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

А о том, как неосторожным украинцам продают фальшивые доллары, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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