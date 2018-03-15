Гонтарева на прощание раскрыла самых злостных должников перед НБУ

Валерия Гонтарева в ходе своего отчета в Верховной Раде рассказала о ситуации с долгами банков по рефинансированию по состоянию начало мая 2017 года – напомним, в мае-2017 она прекратила работать в Национальном банке Украины (НБУ). Отчет Гонтаревой был необходим в рамках процедуры ее увольнения, и 15 марта Верховная Рада уволила Гонтареву с поста главы НБУ.

"В начале моей каденции в Национальном банке в июне 2014 года задолженность по рефинансированию банков составила почти 112 млрд грн", – напомнила экс-глава регулятора.

По ее словам, на 10 мая 2017 года долги платежеспособных банков перед Нацбанком составили 15,2 млрд гривен, из которых 14,4 млрд грн приходились национализированный ПриватБанк, а еще 0,5 млрд грн – на государственный Укргазбанк.

Инфографика НБУ, обнародованная в начале апреля-2017

При этом общая задолженность по рефинансированию у неплатежеспособных банков перед Нацбанком на тот момент составила 45,2 млрд гривен, а долги по рефинансированию на 50 млрд грн были погашены.

Гонтарева также привела перечень неплатежеспособных банков – самых больших должников по кредитам рефинансирования, отметив, что "за три года они ни копейки не погасили Нацбанку":

"Надра" – 9,8 млрд грн;

"Дельта" – 8 млрд грн;

"Финансовая инициатива" – 7,2 млрд грн;

ВАБанк – 3 млрд грн;

"Финансы и кредит" – 6,3 млрд грн;

Имэксбанк – 3,4 млрд грн.

Кроме указанных, на остальные неплатежеспособные банки приходится всего 7,5 млрд грн, добавила Гонтарева.

Инфографика от НБУ, обнародованная в начале апреля-2017

"Банкротство банка не означает, что горе-владельцы полностью свободны от долгов своих банков. Государственные средства нужно возвращать – и точка", - подчеркнула она.

По словам Гонтаревой, именно поэтому Нацбанк направил в правоохранительные органы 12 заявлений о совершении преступлений акционерами указанных банков, инициировав также 44 судебных иска.

"Должны помнить, что не возвращенные Нацбанку кредиты рефинансирования по большей части предоставлялись банкам с 2008 года. Они предоставлялись без надлежащего залога, а именно под неликвидные активы по завышенной в разы цене", – добавила Гонтарева.

Как известно, суд арестовал заводы экс-бенефициаров ПриватБанка - должностные лица "Привата" подозреваются в завладении 19 миллиардами гривен рефинансирования, выделенного финучреждению Нацбанком Украины.

Бенефициарными собственниками ПриватБанка до его национализации являлись бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, и они же являются конечными бенефициарами ряда арестованных заводов.

Летом 2017 года, через полгода после национализации "Привата", против Коломойского и Боголюбова завели уголовное производство из-за невыполнения сроков реструктуризации долгов банка, прописанных в соглашении о переходе ПриватБанка в госсобственность.

НБУ предоставляет рефинансирование банку, когда возникают разрывы во времени по ликвидности. Например, в случае одновременного досрочного требования большим числом клиентов своих вкладов, которые банк не может полностью перекрыть за счет других источников привлечения средств.

Согласно украинскому законодательству, НБУ является кредитором последней инстанции для банков, т.е. обращаться к нему за кредитами банки могут в случае, когда другие источники привлечения средств не перекрывают его потребностей для своевременного возврата денег клиентам.