Отдать в частные руки: сколько госбанков должно быть в Украине

Эксперты в целом поддерживают приватизацию, но не всех банков

/ Фото: jcomp / Freepik

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Принятая Верховной Радой Программа деятельности правительства, в частности, предусматривает снижение доли государственных банков до 20%. Сейчас этот показатель в Украине составляет больше 50%.

Если взять во внимание данные Национального банка Украины (НБУ), согласно которым объем проблемных кредитов в госбанках (без ПриватБанка) составляет 49%, а в частных и иностранных – 20,2%, то "частник" кажется лучшим управленцем. Но на вопрос, какая доля государства оптимальна в банковской системе, в экономической теории нет четкого ответа.

"Порог в 20% установлен субъективно. В экономической теории нет такого. По моему мнению, есть мысли разгосударствить некоторые банки, и уже под это подгоняют обоснования, нормативно-правовые акты", – считает директор Института финансового контролинга КНЭУ Олег Терещенко.

Вынося политику за скобки, стоит разобраться, какая структура собственности в банковском секторе подходит именно Украине. Для этого сайт "Сегодня" обратился к экспертам.

Член совета Национального банка Украины Василий Фурман отмечает, что концентрация государства на 50% банковского рынка была скорее вынужденной мерой, поэтому последующая приватизация закономерна.

"Согласно стратегии реформирования госбанков, предусмотрена или полная продажу некоторых государственных банков, или частичная продажа – когда государство сохраняет контрольный пакет акций, а часть продается частным инвесторам. Это нормальная практика, – отмечает Фурман. – Эффективность госсбанков – это большой вопрос сегодня".

По его словам, приватизация повлечет не только оздоровление финсектора, но и поможет уберечь бюджетные средства.

"Вхождение частных инвесторов даст возможность сделать эти банки более эффективными, более прозрачными, более прибыльными. Только в течение пяти лет государство инвестировало в поддержку госбанков сотни миллиардов гривен, а это деньги налогоплательщиков", – добавил он.

По мнению завотделом госфинансов Growford Institute Татьяны Богдан, государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк не требуют изменения формы собственности, в силу того, что "занимают прочные позиции в нишах розничного фондирования и кредитования внешнеэкономических операций". Другие же госбанки – должны быть приватизированы.

"Такие банки как ПриватБанк и Укргазбанк, которые спасались государством в кризис 2013-2017 гг. и получили около 170 млрд гривен государственной поддержки, по моему мнению, должны постепенно возвращаться в частную собственность", – считает Богдан.

Эксперт также обратила внимание на необходимость учитывать "глобальные вызовы в банковском сегменте", которые диктуют сохранение госучастия в финсекторе.

"Недавно Комиссия по вопросам глобальных экономических трансформаций Института нового экономического мышления (Нью-Йорк) в составе Нобелевских лауреатов призвала мировую общественность и политических деятелей к формированию диверсифицированных банковских систем с усилением роли государственных банков. Такие системы должны стать более устойчивыми, инклюзивными и эффективными, а государственные банки должны играть заметную роль в деле финансирования инфраструктурных проектов, малых и средних предприятий", – отметила Богдан.

Ранее экономист Борис Кушнирук в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что проблема Украины не в концентрации государства на банковском рынке, а в том, что нынешняя система не выполняет своей прямой функции – кредитования экономики для развития.

Как известно, премьер-министр Александр Гончарук во время встречи с руководителями ведущих банковских учреждений заявил, что создание условий для активизации кредитования банками реального сектора экономики – один из приоритетов деятельности правительства.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона пообещал защищать интересы Украины в судах вокруг ПриватБанка:

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