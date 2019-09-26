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Отделения банков теряют популярность в Украине

26 сентября, 10:19

Банкир уверен, что его сферу ждет мощный технологический рывок

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

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При этом доля безналичных расчетов по объему операций с платежными картами в Украине достигла почти 50%. При этом украинцы охотно прощаются и с традиционными правилами взаимоотношений с банками. Желающих посещать отделения становится все меньше, а пользователей интернет-банкинга – все больше. Об этом сайту "Сегодня" рассказал председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

"В 2014 году только 20% транзакций происходили через дистанционные каналы, а 80% – через кассу отделений. Теперь 87% идут через дистанционные каналы и только 13% – через кассу", – поделился статистикой Пышный.

По его словам, именно банковская сфера – и в Украине, и по всему миру – наиболее открыта к внедрению техно-инноваций. А потому банковский сектор ждет технологический рывок.

"За последние 5 лет банкинг стал драйвером процессов диджитализации украинской экономики <…> Мы находимся на старте большого, очень мощного рывка, но для этого необходимы инфраструктурные вещи", – сказал он.

Подробнее о развитии cashless-экономики читайте на сайте "Сегодня" – Цифровое будущее Украины: почему безнал еще не победил

Также новости "Сегодня" расспросили киевлян об отношении к безналичным расчетам:

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Источник: Сегодня

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