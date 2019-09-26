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Отказ от налички: украинцы все активнее рассчитываются карточками

26 сентября, 08:37

В Нацбанке рассказали о существенном росте безналичных расчетов

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

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Одна из задач нового украинского правительства на ближайшие три года – войти в ТОП-3 в сфере открытых данных. Это один из компонентов построения "Украины в смартфоне". Другая цель – развитие cashless-экономики, то есть переход на безналичные расчеты, внедрение бесконтактной оплаты и т.д.

При этом доля безналичных расчетов по объему операций с платежными картами в Украине достигла почти 50%. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Сергей Холод в ходе Visa Cashless Forum.

"Доля безналичных расчетов платежными картами почти достигла 50%. По количеству безналичных операций – еще больше. 8 из 10 операций с платежной карточкой – безналичные", – сказал Холод.

Также, по его словам, популярность бесконтактных платежей способствовала расширению бесконтактной платежной инфраструктуры: в настоящее время почти 86% торговых POS-терминал в Украине обеспечивают возможность осуществления бесконтактной оплаты.

Подробнее о развитии cashless-экономики читайте на сайте "Сегодня" – Цифровое будущее Украины: почему безнал еще не победил

Также новости "Сегодня" расспросили киевлян о безналичных расчетах:

Новости "Сегодня" расспросили киевлян о безналичных расчетах

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НБУ безнал POS-терминал безналичные расчеты

Источник: Сегодня

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