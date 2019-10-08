Откуда берется курс доллара и почему его нельзя спрогнозировать: в НБУ рассказали о валютном рынке

Нацбанк не ориентируется на курс, который прописан в госбюджете

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Национальный банк Украины (НБУ) не устанавливает курс доллара в Украине и не ориентируется на курс гривни, заложенный в государственном бюджете. Об этом сообщила пресс-служба НБУ со ссылкой на руководителя проектов и программ департамента открытых рынков Эмала Бахтари.

В НБУ напомнили, что колебания на валютном рынке – это абсолютно нормально в условиях режима гибкого курсообразования, а курс гривни формируется под действием рыночных факторов и зависит от спроса/предложения валюты.

"Национальный банк не устанавливает курс гривни, его формирует рынок. Нацбанк только рассчитывает официальный курс гривни на основе всех сделок, совершенных на межбанковском валютном рынке на протяжении торгового дня. <...> Никто не может с уверенностью говорить, каким будет курс гривни завтра. Предложение и спрос на валюту каждый день разные. Различными могут быть также настроения покупателей и продавцов валюты. Поэтому прогнозирование курса с сегодня на завтра не имеет смысла. В долгосрочной перспективе динамика курса определяется общим состоянием дел в экономике: ее конкурентоспособности, бизнес-климатом и тому подобное", – говорится в сообщении.

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Также отмечается, что заложенный в бюджет курс – это всего лишь расчетный показатель, необходимый для определения доходов и расходов государственного бюджета. А реальный курс может отклоняться как в одну, так и в другую сторону.

К слову, в бюджет-2019 закладывался курс 29,4 грн/долл., однако по состоянию на 8 октября доллар стоит 24,87 грн. Как ранее объясняли в Счетной палате, слишком крепкая гривня приводит к недобору бюджетных доходов. Чем еще необычное для начала осени укрепление гривни навредило украинской экономике, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

"В течение последних месяцев укрепление гривни было связано с двумя новыми фундаментальными факторами – устойчивым притоком средств нерезидентов в гривневый государственный долг (иностранцы скупали ОВГЗ. – Ред.) и рекордным ростом урожайности зерновых в Украине", – объяснили такие отклонения в Нацбанке.

Напомним, ранее эксперты также рассказали сайту "Сегодня", что гривня оказалась под влиянием как позитивных, так и негативных факторов. Аналитики все же рискнули и спрогнозировали курс доллара на конец 2019 года.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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