Отставка Смолия: курсы доллара и евро взлетели до рекордов с весны

На пятницу, 3 июля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

02.07 03.07 Изменение 1 доллар США 26,77 грн 27,18 грн + 0,41

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Таким образом, по сравнению со значениями 2 июля курс доллара подскочил сразу на девять копеек после роста на девять копеек в предыдущий банковский день. Курс доллара впервые с 21 апреля превысил психологическую отметку в 27 гривен. За неделю – с 26 июня по 3 июля – национальная валюта ослабла по отношению к доллару уже на 48 копеек.

Эксперты связывают рост курса доллара с возможной отставкой главы НБУ Якова Смолия, который подал заявление об увольнении. Впрочем, реакция валютного рынка может оказаться лишь кратковременной.

"Понятно, что финансовый рынок не любит, не приветствует и боится любых изменений. Не только в Украине, это так в любой стране мира. Поэтому мы вправе ожидать, что рынок может паниковать на протяжении ближайших нескольких дней. Но также правда, что, как только будут сделаны соответствующие назначения и заявления о том, что монетарная политика будет оставаться в том же русле, я думаю, рынок моментально успокоится", – объяснил в комментарии сайту "Сегодня" советник президента Украины Олег Устенко.

Курс евро на 3 июля вырос вообще на 67 копеек – с 30 до 30,67 гривен. Это рекордный показатель с начала апреля-2020.

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Напомним, ранее рыночные аналитики объясняли, как изменится курс доллара до осени. Также новости "Сегодня" рассказывали, куда вложить сбережения и сколько получится заработать:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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