Отставка Смолия взвинтила курс доллара и евро

На пятницу, 3 июля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

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1 доллар США – 27,18 грн;

1 евро – 30,67 грн;

10 российских рублей – 3,86 грн.

Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями, курс доллара взлетел сразу на 41 копейку после роста на девять копеек в предыдущий банковский день. Курс доллара впервые с 21 апреля превысил психологическую отметку в 27 гривен. За неделю – с 26 июня по 3 июля – национальная валюта ослабла по отношению к доллару уже на 48 копеек.

Эксперты связывают рост курса доллара с возможной отставкой главы НБУ Якова Смолия, который подал заявление об увольнении. Но реакция валютного рынка может оказаться кратковременной.

"Понятно, что финансовый рынок не любит, не приветствует и боится любых изменений. Не только в Украине, это так в любой стране мира. Поэтому мы вправе ожидать, что рынок может паниковать на протяжении ближайших нескольких дней. Но также правда, что, как только будут сделаны соответствующие назначения и заявления о том, что монетарная политика будет оставаться в том же русле, я думаю, рынок моментально успокоится", – объяснил в комментарии сайту "Сегодня" советник президента Украины Олег Устенко.

Курс евро при этом вырос сразу на 67 копеек после повышения на 13 копеек в предыдущий банковский день. Это рекордный показатель с начала апреля-2020. Стоимость 10 российских рублей повысилась на 10 копеек.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В четверг, 3 июля, доллар на межбанке подорожал на 26 копеек в покупке и 37 – в продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 27,22/27,25 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на 51 копейку в покупке и 52 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 30,69/30,72 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Как сообщалось, изначально в госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года на уровне 27,5 грн/долл., однако курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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