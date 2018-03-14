Падение Уолл-стрит: отставка Тиллерсона обвалила акции американских компаний

Ситуацию усугубили слухи о введении пошлин на импорт техники из Китая в США

Ударившее по курсу доллара увольнение Рекса Тиллерсона с поста Госсекретаря США продолжило негативно влиять на финансовый рынок США. Все основные индексы Уолл-стрит снизились, проблемы коснулись различных секторов.

Падение котировок усилилось после сообщения о планах президента США Дональда Трампа обложить пошлинами импорт китайских товаров. По словам двух источников Reuters, обсуждавших этот вопрос с представителями Белого дома, Трамп намерен ввести пошлины на импорт технологической продукции из Китая.

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На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones упал на 0,68% до 25.007,03 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,64% до 2.765,31 пункта, а индекс Nasdaq Composite потерял 1,02%, опустившись до 7.511,01 пункта.

Акции технологического и финансового секторов оказались в лидерах падения среди 11 основных отраслевых индексов S&P 500. Цена бумаг Microsoft Corp, Facebook Inc и Alphabet Inc снизилась на 1,5-2,4%.

Давление на финансовый сектор оказало и падение доходности казначейских облигаций США в ответ на данные об инфляции и новость об отставке Тиллерсона. Акции General Electric подешевели на 4,4% после того, как JPMorgan понизил их ценовой ориентир до $11 с $14.

Напомним, Тиллерсон считался одной из стабилизирующих сил в администрации Трампа. Слухи о возможной отставке Тиллерсона появились в июле 2017 года. У госсекретаря были разногласия с Трампом, но еще в декабре 2017-го президент США называл фейковыми новости об уходе Тиллерсона с поста госсекретаря. "Он не уходит, хотя мы и не сходимся во мнениях в некоторых вопросах", – отмечал Трамп.