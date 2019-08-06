Рекордный обвал юаня отразится на курсе доллара в Украине – эксперт

Китайско-американская экономическая война нарастает. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обвинил Китай в манипуляции валютой, чем, на его взгляд, является решение китайского Народного банка опустить курс юаня до десятилетнего минимума. Такие изменения влияют не только сами Китай и США, но и на развивающиеся страны, к числу которых относится и Украина.
"Юань пробил психологически важный уровень в 7,0. Провал валюты усилил расчет спекулянтов, что Национальный банк Китая (НБК) как и раньше будет защищать национальную валюту от преодоления психологического уровня в 7,0. Однако этого не произошло: Китай отдал юань на волю рыночных сил", – рассказал сайту "Сегодня" глава "Exante Украина" Владимир Позний.
Курс юаня к гривне в мае потерял 4%, прежде чем нащупал "потолок". Примерно столько же прибавил курс с прошлой пятницы, говорит аналитик. И если торговые споры между Китаем и США усугубляться, стоит ожидать колебания курса вблизи 7,10-7,15 ближайшие недели.
По словам эксперта, взаимосвязь между динамикой юаня и других развивающихся валют в последние годы лишь нарастала. Также снижение юаня вызывает отток валют из развивающихся стран в целом. В том числе и через цены на сырье, которое экспортирует Украина.
"Это можно назвать краткосрочной, спекулятивной реакцией: рынки рассматривают валюты группами. В более длительной перспективе уже включаются в игру цены на сырье и темпы роста мировой экономики: волатильность финансовых рынков и неопределенность вокруг торговых войн негативно отражается на спросе на металлы и другое сырье, ухудшая перспективы гривни", – отметил эксперт.
Позний объяснил, что гривня могла укрепляться в 2019 году именно благодаря отсутствию потрясений на мировых рынка. А теперь этот тренд меняется, что формирует серьезные риски для украинской валюты.
"За счет внутренних факторов украинская гривня имела силы набирать вес с начала года. В частности, рост гривни до отметки 25 к доллару (вблизи минимумов последних трех лет) был связан с отсутствием турбулентности на финансовых рынках и крайне высокими ставками (учетная ставка НБУ – 17%). Однако на фоне эскалации торговых войн взрыв волатильности в последние дни сумел развернуть гривню, отняв у нее 2,5% с начала августа", – резюмировал эксперт.
Напомним, курс гривни упал к доллару после заметного укрепления украинской валюты. Среди причин такого "разворота", кроме внешнеэкономических рисков, экономисты называют сезонные факторы, а также политику Минфина и Нацбанка Украины.
Как известно, торговая война США и Китая обостряется. Так, президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты с 1 сентября начнут вводить дополнительные пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов. В ответ Китай начал отказываться от импорта сельхозпродукции из США.
Противостояние двух крупнейших экономик уже надавило на мировые цены на нефть, а также ударило по фондовым рынкам всего мира.
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