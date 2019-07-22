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Курс доллара и доходность облигаций: как финансовый рынок пережил выборы

22 июля, 12:22

Главный индикатор – котировки украинских евробондов на международных биржах

Фото: Pixabay

21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов Верховной Рады. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, отданных за ту или иную политическую силу, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки.

Сайт "Сегодня" расспросил экспертов о том, как финансовый рынок отреагировал на волеизъявление.

По словам финансового аналитика Алексей Куща, выборы в Раду подтвердили ранее зафиксированный президентскими выборами тренд, а именно индифферентность финсектора к выборам.

"Экономика уже научилась жить автономно от политической системы, – говорит Кущ. – Для рынка важно не то, кого выбрали, а как проходили выборы. Если политический процесс проходит спокойно, без каких-то судебных решений, без изменений Конституции, как это было в 2004 году… То есть если рынок понимает, что не будет никаких серьезных социально-политических катаклизмов – в таком случае, отношение нейтральное, спокойное".

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При этом, продолжает он, главными индикаторами являются: курс нацвалюты, котировки украинских акций, в том числе на международных биржах, и котировки украинских еврооблигаций на международных биржах. Последний фактор – определяющий для Украины.

"Котировки еврооблигаций означают, чувствуют зарубежные инвестиционные венчурные фонды увеличение рисков или нет. Сейчас по котировкам все благополучно. Зарубежные инвесторы не чувствуют усиления каких-либо рисков. У них нет ни позитивных надежд, в таком случае доходность еврооблигаций на вторичном рынке резко бы снижалась. А она на стабильном уровне. Иностранные инвесторы, которые имеют мощные механизмы для анализа, не чувствуют ни улучшения, ни ухудшения", – отметил Кущ.

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А вот по мнениюспециалиста отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергея Фурсы, на рынке еврооблигаций даже наблюдается оптимизм.

"Рынки позитивно восприняли результаты выборов. Потому что наличие такого большого контролированного большинства создает возможности для быстрой реализации реформ. Мы видим оптимизм на рынке еврооблигаций", – сказал Фурса.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в первый день после выборов Национальный банк Украины резко укрепил гривню – сразу на 21 копейку.

Также эксперт объяснял сайту "Сегодня", как выборы изменят курс доллара в Украине.

Напомним, большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".


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Тег выборы, биржи, курс валют, парламентские выборы, курс доллара, еврооблигации, валютный рынок, финансовый рынок

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АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

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