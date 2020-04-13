Пасхальные праздники и закон о банках давят на курс: эксперты рассказали, почем будет доллар

Не смотря на то, что в самом начале предпасхальной недели доллар и евро в Украине упали в цене, эксперты уверены, что это не очень устойчивый тренд. Так член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует, что на текущей неделе гривня вновь будет слабеть, приближаясь к 28 грн/доллар. Насколько упадет ее курс, будет зависеть от того, как быстро депутаты приступят к рассмотрению правок к закону о запрете ренационализации банков и от того, сколько валюты продаст из резервов регулятор, дабы сдержать падение гривни.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко также допускает, что курс может опуститься до 28 гривен за доллар.

"Но это будут ситуативные изменения, – уверен Охрименко. – В целом повторится тренд уходящей недели, когда курс будет "ходить" вверх-вниз в коридоре 27-28 грн/доллар".

Руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин также говорит, что на следующей неделе курс будет меняться разнонаправлено, также в пределах 27-28 гривен за доллар.

В тренде Деньги или люди: нужно ли ослаблять карантин ради экономики

"Во-первых, ждем заседания Верховной Рады и ее решения, как быстро будут рассмотрены спам-правки к закону о запрете реационализации банков, – оценивает тренды курса Шевчишин. – Затяжка времени будет давить на курс гривни, в том числе и на наличный, но его должно уравновесить и даже перевесить повышенное предложение валюты со стороны населения перед Пасхальными праздниками: католическая Пасха выпала в этом году на 12 апреля, православная Пасха – на 19 апреля. Прежде всего будут расставаться с заработанной валютой трудовые мигранты. А вот спрос на валюту перед праздниками сократится. Но как только курс упадет до 27,1-27,2 грн/доллар и ниже – сразу появятся покупатели".

Подробнее о том, какие факторы влияют на курс валют в Украине прямо сейчас, читайте в материале:Спекулянты выдохлись: что происходит с долларом и стоит ли запасаться валютой

А тем временем украинцев также призывают к осторожности во время карантина. Дело в том, что в стране активизировались мошенники: например, клиентам банков предлагают дармовые деньги в обмен на личную банковскую информацию:

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