PayPal не хочет заходить в Украину: в Нацбанке прояснили ситуацию

В НБУ уверены, что если платежная система запланирует выход на украинский рынок, она быстро получит лицензию

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Электронная платежная система PayPal пока не будет выходить на украинский рынок, но Кабинет министров занимается решением этого вопроса. Об этом заявил директор департамента лицензирования Национального банка Украины (НБУ) Александр Бевз в интервью "НВ.Бизнес".

"Проблемы, связанные с выходом PayPal на рынок Украины, на мой взгляд, не вопрос регуляторного поля Нацбанка. Если PayPal захочет к нам обратиться, я думаю, что очень быстро получит здесь регистрацию. Есть ряд факторов, которые приводят к тому, что компания приняла для себя решение пока не выходить на украинский рынок. Насколько мне известно, Кабинет министров этом сейчас уделяет большое внимание, в частности ведением этого вопроса занялось Министерство цифровой трансформации, поэтому мы ожидаем, что совместными усилиями они консолидируют те проблемы, которые могли бы помешать выходу PayPal на украинский рынок", – заявил Бевз.

К слову, ранее председатель Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий предполагал, что процесс выхода PayPal на рынок Украины может намеренно затягиваться руководством регионального офиса в Польше. Одновременно глава НБУ подчеркнул, что определенный функционал PayPal все же доступен в Украине. Например, украинцы сегодня могут пополнить свои кошельки и за их счет рассчитываться там, где принимается эта платежная единица. Однако вывести в Украине средства из PayPal невозможно.

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Напомним, в 2018 году в PayPal рассказали о своих планах по поводу Украины. В компании признали, что, кроме запуска своей "дочки" Xoom, работу на нашем рынке пока не планируют.

Как известно, PayPal – это детище Илона Маска, международная электронная платежная система, основанная в 1998 году. На сегодняшний день PayPal – самый распространенный в мире способ расчетов в интернете. Сейчас PayPal используют более 230 млн человек в двух сотнях стран мира.

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Также PayPal выступает посредником между продавцом и покупателем. PayPal славится своей системой безопасности проведения платежей и стремлением минимизировать финансовые риски людей, продающих свои товары и услуги. Вывести из системы наличные деньги тоже довольно просто – нужно привязать свой банковский счет к счету PayPal через личный кабинет, а потом снимать наличку как обычно.

К слову, Нацбанк еще в 2015 году предпринял ряд шагов для того, чтобы упростить заход в Украину международным платежным системам – таким, как PayPal и GoogleWallet.

В сентябре в Киеве также состоялась презентация программы "Государство в смартфоне". Какими инновациями Министерство цифровой трансформации может удивить страну, вы можете прочитать в статье "PayPal, криптовалюта и онлайн-студенческие: что Минцифры готовит украинцам" на нашем сайте.

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