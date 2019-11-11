PayPal не хочет заходить в Украину: в Нацбанке прояснили ситуацию

Электронная платежная система PayPal пока не будет выходить на украинский рынок, но Кабинет министров занимается решением этого вопроса. Об этом заявил директор департамента лицензирования Национального банка Украины (НБУ) Александр Бевз в интервью "НВ.Бизнес".
"Проблемы, связанные с выходом PayPal на рынок Украины, на мой взгляд, не вопрос регуляторного поля Нацбанка. Если PayPal захочет к нам обратиться, я думаю, что очень быстро получит здесь регистрацию. Есть ряд факторов, которые приводят к тому, что компания приняла для себя решение пока не выходить на украинский рынок. Насколько мне известно, Кабинет министров этом сейчас уделяет большое внимание, в частности ведением этого вопроса занялось Министерство цифровой трансформации, поэтому мы ожидаем, что совместными усилиями они консолидируют те проблемы, которые могли бы помешать выходу PayPal на украинский рынок", – заявил Бевз.
К слову, ранее председатель Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий предполагал, что процесс выхода PayPal на рынок Украины может намеренно затягиваться руководством регионального офиса в Польше. Одновременно глава НБУ подчеркнул, что определенный функционал PayPal все же доступен в Украине. Например, украинцы сегодня могут пополнить свои кошельки и за их счет рассчитываться там, где принимается эта платежная единица. Однако вывести в Украине средства из PayPal невозможно.
Напомним, в 2018 году в PayPal рассказали о своих планах по поводу Украины. В компании признали, что, кроме запуска своей "дочки" Xoom, работу на нашем рынке пока не планируют.
Как известно, PayPal – это детище Илона Маска, международная электронная платежная система, основанная в 1998 году. На сегодняшний день PayPal – самый распространенный в мире способ расчетов в интернете. Сейчас PayPal используют более 230 млн человек в двух сотнях стран мира.
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Также PayPal выступает посредником между продавцом и покупателем. PayPal славится своей системой безопасности проведения платежей и стремлением минимизировать финансовые риски людей, продающих свои товары и услуги. Вывести из системы наличные деньги тоже довольно просто – нужно привязать свой банковский счет к счету PayPal через личный кабинет, а потом снимать наличку как обычно.
К слову, Нацбанк еще в 2015 году предпринял ряд шагов для того, чтобы упростить заход в Украину международным платежным системам – таким, как PayPal и GoogleWallet.
В сентябре в Киеве также состоялась презентация программы "Государство в смартфоне". Какими инновациями Министерство цифровой трансформации может удивить страну, вы можете прочитать в статье "PayPal, криптовалюта и онлайн-студенческие: что Минцифры готовит украинцам" на нашем сайте.
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