Пенсионная революция: украинцы будут получать две или три пенсии вместо одной

В ближайшее время в Украине планируют провести пенсионную реформу. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Это один из вопросов, который обсуждался с МВФ при подготовке новой кредитной программы для Украины. По каким вопросам пришлось дискутировать и о чем договорились – станет понятно после 9 июня. В этот день, как ожидается, вопрос о кредите для Украины должен быть рассмотрен на заседании Совета директоров Международного валютного фонда. После этого Меморандум будет опубликован, пообещали в правительстве.

Вероятно, после этого общественности покажут и наработки правительства относительно пенсионной реформы. Еще на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Министерству соцполитики было поручено представить концепцию пенсионной реформы общественности "в ближайшее время". Проект закона "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении" 20 мая был внепланово включен в повестку дня нынешней сессии Верховной Рады, так что, вероятно, он будет рассмотрен еще до парламентских каникул.

Однако еще до официального обнародования пенсионная реформа стала одной из самых обсуждаемых тем в СМИ. Что неудивительно. За последние годы это уже далеко не первое объявление о пенсионной реформе. Однако, в отличие от всех предыдущих "пенсионных реформ", которые приводили разве что к копеечным повышениям пенсий, эта может действительно принципиально изменить саму пенсионную систему в Украине. Улучшат или ухудшат эти изменения ситуацию с пенсиями? Сайт "Сегодня" собрал информацию о том, что известно о грядущей пенсионной реформе.

Две или три пенсии вместо одной

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Главным новшеством может стать введение трехуровневой пенсионной системы, как принято в большинстве развитых стран.

Сегодня большинству украинцев хорошо известен только один вид пенсий – солидарные, когда деньги на выплату пенсий собирают "сейчас на сейчас" (с зарплат работающих граждан в Пенсионный фонд отчисляется единый социальный взнос, ЕСВ, и собранная сумма идет на выплату пенсий нынешним пенсионерам). Это считается первым уровнем. Однако на самом деле пенсионная система в Украине уже двухуровневая. Как уже писал сайт "Сегодня", еще в 2003 году был принят закон, который вводил в Украинедобровольные пенсионные накопления (это третий уровень).Но большой популярности добровольно-накопительные пенсии за все это время не приобрели. По сути, они были просто разрешены, но государство практически ничего не делало для того, чтобы это явление стало массовым.

Неизвестно, будет ли в ходе новой пенсионной реформы что-нибудь сделано для развития добровольного пенсионного накопления, но в правительстве заявляют, что в ближайшее время планируют ввести в Украине еще один вид пенсионного обеспечения – обязательные накопительные пенсионные отчисления (считается вторым уровнем пенсионной системы). Очевидно, введение нового вида пенсий и станет главной составляющей новой пенсионной реформы. Однако не единственной.

Введут обязательное пенсионное накопление

Сайт "Сегодня" уже рассказывал, что проект закона"Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении" был зарегистрирован в парламенте еще зимой. Он предполагает, что делать обязательные отчисления на пенсионные счета должны будут и работники, и работодатели. С уже начисленной работнику зарплаты на его индивидуальный пенсионный счет будет переводиться минимум 1% (по желанию работника процент может быть увеличен), а работодатель обязан будет перечислять на тот же счет 2% начисленной зарплаты. Также в сопроводительных документах приводятся расчеты, которые показывают, что процент отчислений планируется повышать. Так, составители законопроекта исходили из того, что в 2021 году процент обязательных накопительных пенсионных отчислений будет составлять 3%, в 2030 году – 4%, еще через 10 лет это будет уже 6%, а в 2050-м – 7%.

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В то же время, чтобы не перегружать работодателей налогами, в правительстве планировали снизить размер ЕСВ. Однако недавно глава Кабмина рассказал о другом варианте, как может измениться налоговая нагрузка на работодателей.

"Обсуждается такой вариант: 2% от нынешнего ЕСВ выделяем в накопления, не увеличивая нагрузки ни для фирмы, ни для человека, и еще 2% берем по налогу на доходы физлиц (НДФЛ). Эти 4% позволяют в сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить 1 млн грн", – сказал Денис Шмыгаль.

Однако в результате поступления в Пенсионный фонд уменьшатся. Вероятно, это и стало предметом недовольства со стороны МВФво время обсуждения пенсионной реформы.

Также в законопроекте предложено создать для администрирования этих взносов новое ведомство – Пенсионное казначейство. Однако это предложение вызвало массу споров. Пожалуй, это основной нерешенный вопрос, из-за которого окончательную концепцию пенсионной реформы правительство до сих пор не представило.

"Если говорить о запуске второго уровня – накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования, то основная дискуссия идет в части институциональной инфраструктуры внедрения системы. Большинство участников рабочих групп считают, что для запуска системы нужно использовать уже имеющиеся институты – государственные (налоговую службу, Пенсионный фонд Украины, Казначейство) и частные (негосударственные пенсионные фонды и компании, осуществляющие их операционную деятельность – КУА, АПФ, банки-хранители, СК, ТЦБ и т.д.). А от создания дополнительных ненужных институтов за счет бюджетных средств следует воздержаться. Мы также придерживаемся этой позиции, поскольку считаем, что такое построение минимизирует риски коррупции и монополизации. Также запуск системы на базе уже имеющихся институтов будет способствовать развитию добровольного пенсионного накопления, а именно это и является одной из целей пенсионной реформы – стимулировать граждан к накоплению. Только полноценная работа всех трех уровней пенсионной системы способна обеспечить достойный уровень доходов на пенсии", – рассказывает директор компании по управлению активами "Всесвит" Ярослав Савченко.

Могут появиться профессиональные накопительные пенсии

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В ходе реформы предполагается внедрить также такой подвид накопительных пенсий, как "профессиональные накопительные пенсии". В середине мая Министерство социальной политики вынесло на общественное обсуждение соответствующий проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы". Как следует из объяснительной записки, представители ряда профессий со временем полностью перейдут от солидарных пенсий к профессиональным накопительным.

Правительство предлагает три вида профессиональных пенсионных программ. Программа №1 будет действовать для представителей профессий с вредными условиями труда (т. н. "список профессий №1). К ним относятся горняки, работающие под землей, металлурги, работающие в горячих цехах, дышащие металлической пылью и другими вредными веществами, работники предприятий химической промышленности и т.д. Работодатели должны будут отчислять на пенсионные счета таких работников кроме 22% ЕСВ в солидарную систему еще и 15% в профессиональную накопительную. Участники этой программы смогут выходить на пенсию в 50 лет (при стаже на вредной работе минимум 10 лет для мужчин и 7,5 лет для женщин).

Программа №2 разработана для профессий из "списка №2", куда входят те, чья работа "связана с повышенной нервно-эмоциональной и интеллектуальной нагрузкой или выполняется в особых природных географических и геологических условиях повышенного риска для здоровья". К этой группе относятся геологи, "химики", электромонтеры, авиамеханики и водолазы, водители городского транспорта и др. На их накопительные пенсионные счета работодатели должны будут отчислять 7% зарплат, выходить на пенсию можно будет в 55 лет при наличии необходимого стажа (12,5 лет для мужчин, 10 лет для женщин).

И, наконец, пенсионная программа №3 – это программа для всех других профессий, если предприятие является участником какого-либо профессионального пенсионного фонда или создаст такой фонд. Здесь работодатель должен платить от 3%, пенсионные выплаты можно будет получить тоже после 55 лет.

Пенсионный фонд заставят "зарабатывать"?

Идея реформирования Пенсионного фонда витает, но окончательного решения на этот счет пока не озвучено. Сторонники реформирования считают, что ПФУ должен получить возможность приумножать деньги, которые поступают от ЕСВ. Например, покупая, как и негосударственные пенсионные фонды, гособлигации, которые считаются надежным финансовым инструментом. Противники этой идеи считают, что даже ОВГЗ – это риск, а рисковать деньгами пенсионеров Фонд не должен. Да и денег на это у ПФУ нет – все, что собирается от ЕСВ, тут же выплачивается пенсионерам, да еще и госбюджет дотирует практически половину нужной суммы.

"У Пенсионного фонда Украины специфическая функция, его задача – собрать взносы и выплатить пенсии. ПФУ по своей сути не может заниматься инвестированием и зарабатывать деньги. Также у ПФУ есть фискальная функция и функция ведения реестра застрахованных лиц. Не нужно придумывать для ПФУ несвойственные функции и тем более сравнивать с негосударственными пенсионными фондами, это две разных институции, каждая из которых должна выполнять свою роль", – комментирует глава Рады Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов Елена Сотскова.

Как могут измениться пенсии

Сейчас в Верховной Раде находятся и другие законопроекты, касающиеся изменений пенсионного законодательства. Например, Кабмин подал в Верховную Раду законопроект о замене бумажных трудовых книжек на электронные. Это позволит назначать пенсии автоматически. Другие законопроекты усиливают требования к негосударственным пенсионным фондам, которые будут собирать накопительные взносы, вносят соответствующие изменения в Налоговый кодекс и другие законы, ведь о накопительных пенсиях раньше практически нигде не упоминалось. Новая система может заработать уже с 2021 года.

Главная цель этих изменений – попытаться ликвидировать все увеличивающуюся дыру в Пенсионном фонде и не допустить дальнейшего снижения уровня обеспеченности пенсионеров. А по возможности – увеличить его.

"Если ничего не менять, то к 2030 году коэффициент замещения будет не более 18 %, т.е. при зарплате в 10 тыс. гривен при выходе на пенсию человек сможет получить только 1800 гривен. А если будут работать все три ступени пенсионной системы, то коэффициент замещения может вырасти до 58 %", – считает Елена Сотскова.

Минимальный уровень пенсионного обеспечения, который требуют от Украины международные документы, – 40% средней зарплаты.

"Исходя из расчетов, старт накопительной системы со взносами на уровне 4% обеспечит коэффициент замещения на уровне 0,4 (40%) при наличии предусмотренного законодательством Украины страхового стажа. При условии постепенного увеличения взносов до 7% коэффициент замещения приблизится к 0,5 (50%). Обеспечить более высокий коэффициент замещения можно за счет дополнительного добровольного накопления. Ведь чем больше источников дохода на пенсии – тем лучше. В идеале пенсия должна состоять из трех частей: пенсия из солидарной системы (1-й уровень), пенсия с обязательной накопительной системы (2-й уровень), пенсия с системы добровольного негосударственного пенсионного обеспечения (3-й уровень). Первые две составляющие вместе должны обеспечивать коэффициент замещения на уровне не ниже 0,4. Именно этот минимальный уровень был зафиксирован Международной организацией труда в 1952 году в Конвенции №102 "О минимальных нормах социального обеспечения". Украина упомянутую Конвенцию ратифицировала еще в начале 2016 года", – рассказывает Ярослав Савченко.

Что говорят о будущей пенсионной реформе в руководстве Минсоцполитики – смотрите в сюжете.

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