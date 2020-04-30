На понедельник, 4 мая, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

29.04 04.05 Изменение 1 доллар США 26,97 грн 26,96 грн - 0,01

Таким образом, по сравнению со значениями 30 апреля курс доллара снизился еще на копейку после падения на 13 копеек в предыдущий банковский день. При этом "зеленый" остается ниже психологической отметки в 27 гривен, чего не происходило с 17 марта, то есть больше месяца. За неделю – с 27 апреля по 4 мая – национальная валюта окрепла по отношению к американской на 18 копеек.

Курс евро на 4 мая при этом повысился на пять копеек – с 29,24 до 29,29 гривни.

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В тренде Перед майскими в Украине подешевел доллар

Напомним, ранее эксперт объяснил сайту "Сегодня", что сейчас влияет на курс доллара в Украине, а также озвучил прогноз на ближайшее время.

Украинцев также призывают к финансовой осторожности во время карантина. Дело в том, что в стране активизировались мошенники: например, клиентам банков предлагают дармовые деньги в обмен на личную банковскую информацию:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно " индексу Биг Мака ", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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