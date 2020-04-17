На следующий рабочий после Пасхи день – вторник, 21 апреля – Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

17.04 21.04 Изменение 1 доллар США 27,20 грн 27,08 грн - 0,12

Таким образом, по сравнению со значениями 17 апреля курс доллара упал на 12 копеек после снижения на две копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 14 по 21 апреля – национальная валюта окрепла по отношению к американской на те же 12 копеек.

Курс евро на 21 апреля опустился на 20 копеек, с 29,63 до 29,43 гривни.

Реклама

В тренде Перед Пасхой в Украине заметно подешевел доллар

Напомним, ранее в Украине обновили "бюджетный" прогноз для доллара. Расчетная стоимость американской валюты на конец 2020 года теперь определена на уровне 29,5 грн/долл.

Украинцев также призывают к финансовой осторожности во время карантина. Дело в том, что в стране активизировались мошенники: например, клиентам банков предлагают дармовые деньги в обмен на личную банковскую информацию:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно " индексу Биг Мака ", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Реклама

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама