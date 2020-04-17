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Перед Пасхой в Украине заметно подешевел доллар

17 апреля, 16:31

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской иностранной валюты на 21 апреля

На следующий рабочий после Пасхи день – вторник, 21 апреля – Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

17.0421.04Изменение
1 доллар США27,20 грн27,08 грн- 0,12

Таким образом, по сравнению со значениями 17 апреля курс доллара упал на 12 копеек после снижения на две копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 14 по 21 апреля – национальная валюта окрепла по отношению к американской на те же 12 копеек.

Курс евро на 21 апреля опустился на 20 копеек, с 29,63 до 29,43 гривни.

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В тренде
Перед Пасхой в Украине заметно подешевел доллар

Напомним, ранее в Украине обновили "бюджетный" прогноз для доллара. Расчетная стоимость американской валюты на конец 2020 года теперь определена на уровне 29,5 грн/долл.

Украинцев также призывают к финансовой осторожности во время карантина. Дело в том, что в стране активизировались мошенники: например, клиентам банков предлагают дармовые деньги в обмен на личную банковскую информацию:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Источник: Сегодня

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